Τουρκία: Ανακοινώθηκαν οι ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για συμμετοχή σε παράνομα στοιχήματα - Real.gr

Τουρκία: Ανακοινώθηκαν οι ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για συμμετοχή σε παράνομα στοιχήματα

17:15, 13/11/2025
Η πειθαρχική επιτροπή της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (PFDK) ανακοίνωσε ότι επέβαλε ποινές σε συνολικά 102 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Οι τιμωρίες κυμαίνονται από 45 ημέρες έως 12 μήνες αποκλεισμού από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, ο Ερέν Ελμάλι, διεθνής αμυντικός της Γαλατασαράι, τιμωρήθηκε με 45 ημέρες αποκλεισμό, ενώ ο Μετεχάν Μπαλτατσί, κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι, θα μείνει εκτός δράσης για 9 μήνες.

Επιπλέον, στον Σενεγαλέζο επιθετικό της Κόνιασπορ, Αλασάν Ντάο, επιβλήθηκε η βαρύτερη ποινή , 12 μήνες αποκλεισμού.

