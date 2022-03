Τούρκος οπαδός πυροβόλησε την τηλεόρασή του επειδή έχασε το πέναλτι ο Γιλμάζ- Βίντεο

Μάλιστα όπως δείχνει το βίντεο περίμενε να το χάσει ο 36χρονος επιθετικός της Λιλ, αφού σημάδευε από πριν την τηλεόρασή του...

I don't think this Turkey fan took the Yilmaz penalty miss very well..

??????

?? @HerkesBunupic.twitter.com/jrqHQ7RiPz