Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Ακυρώθηκαν τα φιλικά της τελευταίας ημέρας στην Αυστραλία - Real.gr

Δεν θα διεξαχθούν οι αγώνες του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που ήταν προγραμματισμένοι για τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η NBL (National Basketball League/ Αυστραλία).

Η ανακοίνωση:

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, οι αγώνες του Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα γίνονταν τη Δευτέρα το βράδυ στο Σίδνεϊ τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν. Αυτό οφείλεται σε μια πρόωρη ημερομηνία έναρξης για τη σεζόν της EuroLeague, η οποία ξεκινά τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα, οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήρια μπορούν είτε να συμμετάσχουν στους αγώνες την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να μεταφέρονται ομαλά χωρίς επιπλέον κόστος, είτε να επιλέξουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Γνωρίζουμε πόσο ανυπομονούν οι οπαδοί για αυτές τις στιγμές, γι’ αυτό λυπούμαστε για οποιαδήποτε απογοήτευση μπορεί να προκαλέσει αυτό.»