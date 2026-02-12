Τουρνουά Ρότερνταμ: Αποκλεισμός του Τσιτσιπά στον 2ο γύρο - Real.gr

Στη φάση των «16» σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά ATP 500 του Ρότερνταμ. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε 6-4, 7-6 από τον Ολλανδό Μπότικ Φαν ντε Τσάντσουλπ (Νο 65 στην παγκόσμια κατάταξη) και δεν θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με break μόλις στο δεύτερο γκέιμ (κι αφού έχασε πρώτα τρεις ευκαιρίες), αλλά ο Φαν ντε Τσάντσουλπ «απάντησε» άμεσα και ισοφάρισε 2-2. Στα επόμενα γκέιμ οι δύο τενίστες κράτησαν εύκολα το σερβίς τους, ώσπου ο Ολλανδός έκανε το break και προηγήθηκε 5-4. Ο Έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε να ξαναφέρει το σετ στα ίσια, αλλά έχασε δύο break points και ο Φαν ντε Τσάντσουλπ, στη δεύτερη ευκαιρία του, «έκλεισε» το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους (πιο εύκολα ο Ολλανδός, σχετικά πιο δύσκολα ο Τσιτσιπάς) ως το 4-4. Πάλι στο 9ο γκέιμ ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε σε δύσκολη θέση, «έσβησε» όμως δύο break points και κράτησε το σερβίς του, μετά από οκτώ ισοπαλίες. Το σετ οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ, όπου ο «Στεφ» προηγήθηκε 4-2, αλλά ο Φαν ντε Τσάντσουλπ πήρε πέντε διαδοχικούς πόντους και έφτασε στο 7-4 και στη νίκη-πρόκριση.