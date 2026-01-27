ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα, αλλά είναι αδύνατο» - Real.gr

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε πως μετά την τραγική είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του συλλόγου ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Λιόν, ωστόσο η UEFA, αρνήθηκε το αίτημα.

Συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα με την τραγωδία στη Ρουμανία, εκεί που επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, έπειτα από τη σύγκρουση του mini van, το οποίο τους μετέφερε στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Λιόν, με φορτηγό.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ενημέρωσή της γνωστοποίησε πως ζήτησε αναβολή για την αναμέτρηση της Πέμπτης, ωστόσο η UEFA απέρριψε το αίτημα, ενώ υπογράμμισε πως η ομάδα θα αναλάβει όλα τα έξοδα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας.

Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες»