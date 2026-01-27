Quantcast
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα, αλλά είναι αδύνατο» - Real.gr
real player

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα, αλλά είναι αδύνατο»

18:50, 27/01/2026
ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα, αλλά είναι αδύνατο»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε πως μετά την τραγική είδηση του θανάτου των επτά οπαδών του συλλόγου ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Λιόν, ωστόσο η UEFA, αρνήθηκε το αίτημα.

Συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα με την τραγωδία στη Ρουμανία, εκεί που επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους και τρεις νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, έπειτα από τη σύγκρουση του mini van, το οποίο τους μετέφερε στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη Λιόν, με φορτηγό.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ενημέρωσή της γνωστοποίησε πως ζήτησε αναβολή για την αναμέτρηση της Πέμπτης, ωστόσο η UEFA απέρριψε το αίτημα, ενώ υπογράμμισε πως η ομάδα θα αναλάβει όλα τα έξοδα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ανείπωτης τραγωδίας, έγινε σύσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη.

O πρόεδρος έδωσε τις κατευθύνσεις και ζήτησε να γίνουν τα πάντα για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, την φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά στην Ελλάδα των σωρών των νεκρών και την υποστήριξη των οικογενειών.

Φεύγει άμεσα στη Ρουμανία ο Μάριος Τσάκας, μέλος του δσ της ΠΑΕ, με τη συνοδεία νομικών, για να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει, για να καταγραφούν τα γεγονότα με το σωστό τρόπο, να υποστηρίξουμε τους τραυματίες.

Έγινε επικοινωνία με το Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, για την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και τον συντονισμό με τις αρχές της Ρουμανίας.

Έγινε επαφή με την Πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι και εκπρόσωποί της έφυγαν για το σημείο της τραγωδίας.

Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο.

Επικοινωνήσαμε με την ΟΥΕΦΑ. Η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία για να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας.

Επίσης οι σημαίες της Τούμπας θα κυματίζουν μεσίστιες»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Σοκαριστικό τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία - 7 οι νεκροί μετά τη σύγκρουση βαν με φορτηγό - Βίντεο ντοκουμέντα - Σκληρές εικόνες

Σοκαριστικό τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία - 7 οι νεκροί μετά τη σύγκρουση βαν με φορτηγό - Βίντεο ντοκουμέντα - Σκληρές εικόνες

17:12 27/01
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Θρήνος για τις πέντε εργάτριες που χάθηκαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Συγκλονίζουν οι ιστορίες τους

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Θρήνος για τις πέντε εργάτριες που χάθηκαν στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Συγκλονίζουν οι ιστορίες τους

15:01 27/01
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτός ελέγχου με αδιανόητες εκφράσεις η κατάσταση στην εξεταστική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτός ελέγχου με αδιανόητες εκφράσεις η κατάσταση στην εξεταστική

14:35 27/01
Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

Μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο - Τουρκικά πλοία παραβίασαν σχεδόν 3.000 φορές τα Εθνικά Χωρικά Υδατα μέσα στο 2025

07:01 26/01
Κατερίνα Καινούργιου: Ο μεγάλος της φόβος στην εγκυμοσύνη

Κατερίνα Καινούργιου: Ο μεγάλος της φόβος στην εγκυμοσύνη

17:00 26/01
Η Greek Mafia και το κόλπο γκρόσο με τις αντλίες - Πώς δρούσε η οργάνωση

Η Greek Mafia και το κόλπο γκρόσο με τις αντλίες - Πώς δρούσε η οργάνωση

07:03 27/01
Ισπανία: Η κυβέρνηση θα πληρώσει αποζημιώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Ισπανία: Η κυβέρνηση θα πληρώσει αποζημιώσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος

18:00 27/01
Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη»

08:15 27/01

Ροή Ειδήσεων

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρό βρέφος τριών μηνών

19:33 27/01
ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό μήνυμα του Βιερίνια για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό μήνυμα του Βιερίνια για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

19:30 27/01
ΣτΕ: Έβαλε «φρένο» στο σε ξενοδοχείο στη Μήλο - Αναστέλλονται οι εργασίες

ΣτΕ: Έβαλε «φρένο» στο σε ξενοδοχείο στη Μήλο - Αναστέλλονται οι εργασίες

19:21 27/01
Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το τροχαίο στη Ρουμανία – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το τροχαίο στη Ρουμανία – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»

19:19 27/01
ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

19:15 27/01
Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλεί ζημιές σε επιβατικό τρένο στην περιοχή του Χαρκόβου

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκαλεί ζημιές σε επιβατικό τρένο στην περιοχή του Χαρκόβου

19:00 27/01
Τραγωδία στη Ρουμανία: Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το πολύνεκρο δυστύχημα - «Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, αλλά είναι αδύνατο»

Τραγωδία στη Ρουμανία: Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το πολύνεκρο δυστύχημα - «Ζητήσαμε αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, αλλά είναι αδύνατο»

18:50 27/01
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εποχή Μαδούρο, σύμφωνα με το CNN

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση σχεδιάζει μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την εποχή Μαδούρο, σύμφωνα με το CNN

18:45 27/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved