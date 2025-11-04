Τραγωδία στη Σερβία: Πέθανε την ώρα του αγώνα ο προπονητής της Ραντνίτσκι - Κατέρρευσαν οι παίκτες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Σερβία, όπου ο προπονητής της Ραντνίτσκι 1923, Μλάντεν Ζίζοβιτς, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μλάντοστ και άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Ο 44χρονος τεχνικός έχασε τις αισθήσεις του στον πάγκο, προκαλώντας σοκ σε παίκτες, προπονητικά επιτελεία και φιλάθλους. Παρά την άμεση επέμβαση των γιατρών, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν, με αποτέλεσμα ο Ζίζοβιτς να καταλήξει.

Ο αγώνας συνεχίστηκε για λίγα λεπτά, ωστόσο στη συνέχεια διεκόπη οριστικά, καθώς οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων ήταν συντετριμμένοι. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον χώρο του σερβικού ποδοσφαίρου.

Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς είχε πλούσια καριέρα στους πάγκους, ενώ πέρυσι βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της Μπάνια Λούκα, αντιμετωπίζοντας τόσο τον Παναθηναϊκό στο Conference League όσο και τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League.