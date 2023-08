Τραγωδία για τον Ντουέιν Μπέικον: Νεκρός από πυροβολισμό ο αδερφός του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού

Συγκεκριμένα, στη 01:40 τοπική ώρα, ο Jian Zhang, ιδιοκτήτης του καταστήματος που γίνονταν το πάρτι, άναψε τα φώτα για να τερματιστεί η εκδήλωση λόγω των περιορισμών που έχει ορίσει η πόλη.

Τότε κάποιοι από τους παρευρισκόμενους αντέδρασαν, αρνήθηκαν να αποχωρήσουν κι έτσι ξεκίνησε καυγάς.

Ο πυροβολισμός, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε στη 01:51. Στη συνέχεια, ο Ραχίμ Μπέικον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Λέικλαντ, Στέφανι Κερ ανέφερε πως συνέλαβαν ύποπτο που συνδέεται με το τραγικό συμβάν.

Στις δηλώσεις της η εκπρόσωπος Τύπου των Αρχών τόνισε πως ως δράστης της δολοφονίας ταυτοποιήθηκε η Τζαμίλα Τζόνσον. Πάντως, οι έρευνες για τη δολοφονία του αδερφού του Μπέικον θα συνεχιστούν.

Rest in Peace @350heem . PolkWay was formed through a love for Music and Sports, and 350Heem embodied both. He played Basketball for Mckeel Acadmey while finishing with Lake Gibson, and is the younger brother of former NBA Guard Dwayne Bacon. He was also one of few locally to… pic.twitter.com/8Ub5pqujAn