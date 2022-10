Τραγωδία σε γήπεδο στην Ινδονησία: Οπαδοί ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου - Ανάμεσα στα θύματα και παιδιά - 174 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός ασφάλειας της χώρας, Μαχφούντ Εμντί, γνωστοποίησε σήμερα ότι ο αριθμός των θεατών που βρίσκονταν στο στάδιο ξεπερνούσε τη χωρητικότητα του γηπέδου. Συγκεκριμένα, αναφέρει σε ποστάρισμά του στο Instagram ότι είχαν εκδοθεί 42.000 εισιτήρια για ένα στάδιο που «χωράει» 38.000 θεατές.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, Τζόκο Βιντόντο, έδωσε οδηγίες στις αρμόδιες αρχές της χώρας να αξιολογήσουν την ασφάλεια στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ «διέταξε» την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να σταματήσει η διεξαγωγή αναμετρήσεων, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για την υπόθεση.

At least 174 people feared dead after a riot at a football game in Indonesia.

Viewer discretion is advised.

