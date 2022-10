Τραγωδία στον αγώνα Χιμνάσια-Μπόκα: Επεισόδια, δακρυγόνα και ένας νεκρός - ΒΙΝΤΕΟ

Οι συγκρούσεις άρχισαν έξω από το στάδιο Χουάν Καρμέλο Ζερίλο στην Λα Πλάτα, περίπου 50 χλμ νότια του Μπουένος Άιρες, όπου η ομάδα της Χιμνάσια φιλοξενούσε την Μπόκα Τζούνιορς.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα για να διαλύσει οπαδούς που προσπάθησαν να εισέλθουν στο ήδη γεμάτο γήπεδο.

«Τα επεισόδια άρχισαν έξω από το γήπεδο και επεκτάθηκαν στις εξέδρες. Υπήρχαν περίπου 10.000 άνθρωποι γύρω από το γήπεδο που προσπαθούσαν να μπουν μέσα, άλλοι με εισιτήρια, άλλοι χωρίς. Όλοι έβλεπαν ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο», δήλωσε ο Εντουάρντο Απαρίσιο, επικεφαλής της ένωσης για την πρόληψη της βίας στον αθλητισμό. «Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση», και συγκεκριμένα «οι ενέργειες της αστυνομίας», πρόσθεσε.

Ο αγώνας της Μπόκα Τζούνιορς με την Χιμνάσια ι Εσκρίμα Λα Πλάτα, δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Λίγκας, διακόπηκε στο 9ο λεπτό όταν τα δακρυγόνα έφθασαν μέσα στο γήπεδο.

«Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου και δεν υπήρχαν άλλα εχέγγυα ασφάλειας», σχολίασε ο διαιτητής, Ερνάν Μαστράντζελο.

Στη συνέχεια, μερίδα θεατών εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας καθαρό αέρα, καθώς οι πύλες του γηπέδου είχαν κλείσει από την αστυνομία για να αποτραπεί η είσοδος όσων βρίσκονταν στους εξωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετές δεκάδες θεατών, χρειάσθηκε να διακομισθούν στο νοσοκομείο, ενώ από λαστιχένια σφαίρα κτυπήθηκε και ένας εικονολήπτης αθλητικού τηλεοπτικού σταθμού.

