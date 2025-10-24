Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων - Real.gr

Quantcast
12:09, 24/10/2025
Δεν ήταν λίγοι οι διάσημοι, επαγγελματίες αθλητές και πλούσιοι παίκτες πόκερ που έπιαναν θέση σε τραπέζια πόκερ ελπίζοντας να κερδίσουν μεγάλα ποσά. Αυτό που δεν γνώριζαν ήταν όμως, πως αυτό ήταν σχεδόν αδύνατο.

Ήταν τα «ψάρια» — τα ανυποψίαστα θύματα μιας μαφιόζικης απάτης με πόκερ που περιλάμβανε τραπέζια εξοπλισμένα με ακτίνες Χ, κρυφές κάμερες, αναλυτές κρυμμένους σε δίσκους με μάρκες και γυαλιά ηλίου ή φακούς επαφής που «διάβαζαν» τα χαρτιά του παίκτη.

Σε ένα σενάριο που θυμίζει ταινία τύπου Ocean’s Eleven, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι τα «ανυποψίαστα» θύματα εξαπατήθηκαν σε παιχνίδια πόκερ χάνοντας τουλάχιστον 7 εκατομμύρια δολάρια — με ένα άτομο να χάνει τουλάχιστον 1,8 εκατ. δολάρια.

Το κύκλωμα, που οι Αμερικανοί εισαγγελείς περιγράφουν ως «βγαλμένο από το Χόλιγουντ», εξαρθρώθηκε μετά από εκτεταμένη ομοσπονδιακή έρευνα, η οποία οδήγησε σε περισσότερες από 30 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να είναι μέλη της μαφίας La Cosa Nostra, ο προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο πρώην παίκτης του NBA, Ντέιμον Τζόουνς.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το παράνομο δίκτυο ξεκίνησε ήδη από το 2019 και λειτουργούσε υπό τη διαχείριση μελών διαβόητων εγκληματικών οικογενειών όπως των Μπονάνο, Γκαμπίνο, Λουκέζε και Τζενοβέζε. Μέρος των κερδών, όπως λένε οι αρχές, χρηματοδοτούσε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες της μαφίας.

 

Πρώην επαγγελματίες αθλητές, αποκαλούμενοι από τους εισαγγελείς «face cards», στρατολογήθηκαν για να δελεάζουν πλούσιους παίκτες και να τους παρασύρουν στα παράνομα παιχνίδια. Οι ανυποψίαστοι παίκτες προσκαλούνταν να παίξουν με διασημότητες όπως ο Μπίλαπς ή ο Τζόουνς, σε τραπέζια όπου παίζονταν δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Χωρίς να το γνωρίζουν, όλοι γύρω τους — από τους συμπαίκτες μέχρι τους ντίλερ — συμμετείχαν στην απάτη. Ακόμη και οι συσκευές που ανακάτευαν την τράπουλα ή μετρούσαν τις μάρκες ήταν «πειραγμένες», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η τεχνολογία περιλάμβανε ασύρματα συστήματα εξαπάτησης: τραπέζια με ακτίνες Χ που «διάβαζαν» τα κρυφά φύλλα, αναλυτές μέσα στους δίσκους μαρκών, μηχανές ανακατέματος που προέβλεπαν το νικηφόρο χέρι και σημαδεμένα χαρτιά που μπορούσαν να διαβαστούν μέσω ειδικών γυαλιών ή φακών επαφής.

Κρυφές κάμερες τοποθετημένες σε τραπέζια και φωτιστικά μετέδιδαν πληροφορίες σε συνεργούς, ενώ ένα πολύπλοκο σύστημα επικοινωνίας επέτρεπε τη συντονισμένη εξαπάτηση των παικτών. Οι πληροφορίες από το παιχνίδι στέλνονταν σε έναν «χειριστή» εκτός αίθουσας, ο οποίος μετέφερε τα δεδομένα σε έναν «οδηγό» ή «quarterback» στο τραπέζι. Εκείνος στη συνέχεια ειδοποιούσε τους συνεργούς του με μυστικά σήματα, κάνοντας αδύνατη τη νίκη για τα θύματα.

 

Οι αρχές εκτιμούν ότι κάθε παιχνίδι μπορούσε να κοστίσει στα θύματα δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Τα κέρδη της απάτης, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ξεπλένονταν μέσω κρυπτονομισμάτων, μετρητών και εικονικών εταιρειών.

«Το φερόμενο αυτό σχέδιο προκάλεσε χάος σε όλη τη χώρα, εκμεταλλευόμενο τη φήμη ορισμένων και τα πορτοφόλια άλλων για να χρηματοδοτήσει τις ιταλικές εγκληματικές οικογένειες», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ράια.

Ο Μπίλαπς, που φέρεται να συμμετείχε ως «face card» στα στημένα παιχνίδια, συνελήφθη στο Πόρτλαντ και τέθηκε σε διαθεσιμότητα από το NBA. Η ομάδα του, οι Portland Trail Blazers, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι γνωρίζει τις κατηγορίες και «συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές».

Ο Τζόουνς συνελήφθη σε σχέση τόσο με το κύκλωμα πόκερ όσο και με το φερόμενο σχέδιο στοιχημάτων στο NBA, στο οποίο παίκτες κατηγορούνται ότι προσποιούνταν τραυματισμούς για να επηρεάσουν τις αποδόσεις. Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για συνωμοσία ηλεκτρονικής απάτης και δύο για ξέπλυμα χρήματος.

Mε πληροφορίες από ERTnews, ΒΒC

Τραπέζια με ακτίνες Χ, high-tech γυαλιά, «πειραγμένες μάρκες» και το NBA: Στημένοι αγώνες και παράνομος τζόγος με κέρδη εκατομμυρίων

