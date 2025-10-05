Τρεις ασίστ ο Μέσι στην επιστροφή της Ίντερ Μαϊάμι στις νίκες - Real.gr

Ζόρντι Άλμπα (45+3’, 63’) και Ταντέο Αλιέντε (32’, 60’) σημείωσαν από δύο γκολ έκαστος, οδηγώντας την οικοδέσποινα Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με 4-1 επί της Νιου ίγκλαντ Ρεβολούσιον στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα.

Η νίκη αυτή έδωσε τέλος σε ένα σερί δύο αγώνων χωρίς νίκη για την Ίντερ Μαϊάμι (17-7-8, 59 βαθμοί), η οποία ανέβηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης της Ανατολικής Περιφέρειας.

Με δύο αγώνες να απομένουν, το Μαϊάμι βρίσκεται πίσω από την FC Σινσινάτι-της απομένει ένας αγώνας – με τρεις βαθμούς για τη δεύτερη θέση. Το Σινσινάτι έχει έναν αγώνα ακόμα.

Ο Ντορ Τούργκεμαν (59’) σκόραρε το μοναδικό γκολ για τη Νιου Ίγκλαντ (9-16-8, 35 βαθμοί), που έχασε για πέμπτη φορά στους τελευταίους έξι αγώνες της.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, αλλά συνέβαλε με ασίστ σε τρία από τα τέσσερα γκολ της Ίντερ Μαϊάμι, εκτός από το δεύτερο το Ζόρντι Άλμπα (την έδωσε ο Τελάσκο Σεγκόβια).