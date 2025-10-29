Quantcast
Τρία στα τρία ο Λεβαδειακός στο Κύπελλο - Κέρδισε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης - Real.gr
real player

Τρία στα τρία ο Λεβαδειακός στο Κύπελλο – Κέρδισε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης

21:20, 29/10/2025
Τρία στα τρία ο Λεβαδειακός στο Κύπελλο – Κέρδισε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Η ομάδα της Βοιωτίας ελπίζει ακόμα και σε απευθείας πρόκριση στους προημιτελικούς.

Με γκολ του Γκιγιέρμο Μπάλτσι στο 72ο λεπτό, ο Λεβαδειακός νίκησε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στη Βοιωτία, έκανε το «3 στα 3» στο Κύπελλο Ελλάδας και ελπίζει ακόμα και σε απευθείας πρόκριση στους προημιτελικούς.

Αντίθετα, οι Αρκάδες έμειναν στον 1 βαθμό και δύσκολα θα περάσουν στα play off, ακόμα κι αν νικήσουν την Ηλιούπολη στην τελευταία αγωνιστική.

Παρά τη νίκη των γηπεδούχων, πρόσωπο του αγώνα ήταν ο γκολκίπερ του Αστέρα, Σπύρος Αγγελίδης, στο επαγγελματικό του ντεμπούτο. Ο 20χρονος διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες, πήρε το «βάπτισμα του πυρός» σε επαγγελματικό επίπεδο σε ένα δύσκολο ματς, εναντίον των Βοιωτών που παίζουν φουλ επιθετικό ποδόσφαιρο.

Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε, ενώ στο δεύτερο που η πίεση των γηπεδούχων έγινε πολύ πιο έντονη, έβγαλε διαδοχικές αποκρούσεις σε προσπάθειες του Βέρμπιτς (42΄), του Γκούμα (53΄, 68΄), του Τσιμπόλα (60΄) δείχνοντας ότι είναι σε μεγάλη βραδιά.

Μέχρι που ήλθε το 72ο λεπτό όταν δεν μπόρεσε να κάνει κάτι στο τετ-α-τετ με τον Μπάλτσι, ο οποίος παρέλαβε τη μπάλα από ασίστ του Λαμαράνα και την έστειλε στα δίχτυα. «Χρυσή αλλαγή» ο Αργεντινός, καθώς είχε μπει στο ματς 10 λεπτά νωρίτερα αντικαθιστώντας τον Τσιμπόλα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Φίλων (88΄ Κάτρης), Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Λαμαράνα, Τσιμπόλα (62΄ Μπάλτσι), Γκούμας (78΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62΄ Κωστή), Γιούριτς (77΄ Τσοκάι)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Φερνάντεθ, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Τζανδάρης (59΄ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74΄ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς, Μεντιέτα (59΄ Μπαρτόλο), Γκιοακίνι (66΄ Μακέντα)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

Η νέα όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων»

20:13 29/10
Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Δένδιας: Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

20:46 29/10
Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

Πάτρα: Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και τράβηξε όπλο

21:15 29/10
Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ

Άγριος καυγάς στη Βουλή - Τι είπαν Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδης, Γεροβασίλη - ΒΙΝΤΕΟ

16:37 29/10
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη

13:26 29/10
Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους - Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

19:05 29/10
Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

Δώρα Χρυσικού: Ο λόγος που αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»

15:30 29/10
Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

Οι καλύτερες και οι χειρότερες χώρες για εργασία από το σπίτι το 2025

20:30 29/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved