Quantcast
«Τρίποντα» και από τα Ευχοστολίδια στον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος Cosmorama - Real.gr
real player

«Τρίποντα» και από τα Ευχοστολίδια στον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος Cosmorama

13:56, 11/12/2025
«Τρίποντα» και από τα Ευχοστολίδια στον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος Cosmorama

Το glass floor γέμισε με σαΐτες και παιδικές ευχές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτά τα Χριστούγεννα

Με εκατοντάδες χάρτινες σαΐτες και παιδικές ευχές γέμισε, την περασμένη Κυριακή, το «σπίτι» του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανιώνιο Cosmorama, τα φώτα έσβησαν, το γήπεδο ντύθηκε με τα χρώματα από τα Ευχοστολίδια και δεκάδες παιδιά εμφανίστηκαν στα διαζώματα, εκτοξεύοντας χάρτινες σαΐτες με τις χριστουγεννιάτικες ευχές των παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

  

Όταν το glass floor πήρε τη μορφή μιας γιγάντιας σαΐτας, η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο καθηλωτική, με το μήνυμα από τα Ευχοστολίδια να ηχεί δυνατά: Όλοι μαζί μπορούμε κι εφέτος να πραγματοποιήσουμε τις ευχές χιλιάδων παιδιών που έχουν ανάγκη.

Δείτε το βίντεο:

Πώς μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα τις παιδικές ευχές

Με τα Ευχοστολίδια, την πρωτοβουλία που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, για 12η συνεχή χρονιά, κάνουμε εφέτος πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την ‘Ενωση «Μαζί για το Παιδί».

Τα παιδιά έχουν αποτυπώσει τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα σε ζωγραφιές, οι οποίες φιλοξενούνται στις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια στα εμπορικά κέντρα The Mall Athens και Golden Hall, στην Αθήνα, καθώς και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και τον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας www.opapcsr.gr, οι ευχές είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίνοντας σε όλους εμάς την ευκαιρία να τις πραγματοποιήσουμε.

Φέτος, για πρώτη φορά, ο ΟΠΑΠ ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δράση προσφοράς. Για κάθε ευχή που πραγματοποιούμε, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί μία ακόμη, διπλασιάζοντας με αυτό τον τρόπο τον αντίκτυπο και την αξία της πρωτοβουλίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βρήκε τη λαλιά του ο Γ.Ξυλούρης και άρχισε να καταθέτει - «Ανοίξτε τα τηλέφωνα να δείτε πόσες φορές με πήρε η Τυχεροπούλου»

Βρήκε τη λαλιά του ο Γ.Ξυλούρης και άρχισε να καταθέτει - «Ανοίξτε τα τηλέφωνα να δείτε πόσες φορές με πήρε η Τυχεροπούλου»

14:16 11/12
Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

13:10 11/12
Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

12:45 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

11:29 11/12
«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

12:09 11/12
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

10:37 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved