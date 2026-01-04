«Τρίποντο»... χρυσάφι η Ναντ με τη Μαρσέιγ των 9 παικτών! Γκολ στο ντεμπούτο του ο Καμπελά - Real.gr

Το χειρότερο δυνατό φινάλε στον Α' γύρο της Ligue 1 έκανε η Μαρσέιγ, σε αντίθεση με τη Ναντ που εκμεταλλεύτηκε όλα τα... δώρα της αντιπάλου κι έκλεισε το πρώτο μισό του γαλλικού πρωταθλήματος με το μεγάλο «διπλό» στο «Βελοντρόμ» (2-0).

Το χειρότερο δυνατό φινάλε στον Α’ γύρο της Ligue 1 έκανε η Μαρσέιγ, σε αντίθεση με τη Ναντ που εκμεταλλεύτηκε όλα τα… δώρα της αντιπάλου κι έκλεισε το πρώτο μισό του γαλλικού πρωταθλήματος με το μεγάλο «διπλό» στο «Βελοντρόμ» (2-0).

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν καθαρό μυαλό από το ξεκίνημα του ματς. Εμειναν πολύ νωρίς με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Βέλγου, Αρτούρ Βερμέερεν στο 26′ με απευθείας κόκκινη κάρτα, δέχτηκαν γκολ λίγο αργότερα από τα «καναρίνια» και τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα. Η δεύτερη αποβολή του Ναντίρ μέσα σε τρία λεπτά (64′-66′) μετέτρεψε την κατάσταση σε μη αναστρέψιμη.

Στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ναντ, μετά το δανεισμό του από τον Ολυμπιακό, ο Ρεμί Καμπελά ήταν αυτός που 30 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο «σφράγισε» τη νίκη με το πέναλτι που εκτέλεσε στο 88′.

Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι έμεινε στο -8 από την κορυφή, ενώ η Ναντ πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα στην προσπάθεια που κάνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.