«Τρίποντο» μετά από δύο μήνες για τη Βαλένθια - Real.gr

Τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού πέτυχε η Βαλένθια στη Μαδρίτη, όπου επιβλήθηκε με 1-0 της Χετάφε, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της LaLiga.

Το «χρυσό», όπως αποδείχθηκε, γκολ του Χοσέ Γκάγια στο 84ο λεπτό έμελλε να κάνει τη διαφορά στην αναμέτρηση και να χαρίσει στις «νυχτερίδες» την πρώτη νίκη μετά τις 21/11 και το 1-0 επί της Λεβάντε στο «Μεστάγια». Έκτοτε για το συγκρότημα του Κάρλος Κορμπεράν ακολούθησαν έξι ματς πρωταθήματος χωρίς «τρίποντο» (2 ήττες, 4 ισοπαλίες).