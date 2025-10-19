Τρίτη σερί νίκη η Άστον Βίλα, χαμένη ευκαιρία για την Τότεναμ - Real.gr

Η Τότεναμ είχε την ευκαιρία να «σκαρφαλώσει» στη δεύτερη θέση της Premier League, περιμένοντας το ντέρμπι της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προηγήθηκε νωρίς (5΄) με τον Μπεντανκούρ, αλλά ηττήθηκε 2-1 στο Λονδίνο από την Αστον Βίλα και απώλεσε πολύτιμο έδαφος. Ο Ρότζερς με εξαιρετικό μακρινό σουτ ισοφάρισε στο 37΄ για τους «χωριάτες», ο Μαρτίνες έκανε δύο σωτήριες επεμβάσεις στο β΄ ημίχρονο και ο Μπουεντιά στο 77΄ χάρισε στην ομάδα του Ουνάι Εμερι την τρίτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα (και πέμπτη σερί συνολικά).