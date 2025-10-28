Τρίτο σερί triple-double του Γιόκιτς, ρεκόρ καριέρας με 51 πόντους ο Μάρκανεν - Real.gr

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 43 πόντους και οι Ντένβερ Νάγκετς έφτασαν στη νίκη με 127-114 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη Μινεάπολη.

Ο Νίκολα Γιόκιτς των Ντένβερ σημείωσε το τρίτο του triple-double σε ισάριθμους αγώνες στην αρχή της σεζόν με 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ σημείωσε 20 πόντους από τον πάγκο.

Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς σημείωσε 25 πόντους και ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Μινεσότα, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ σημείωσε 24 πόντους και ο Ναζ Ριντ τελείωσε με 18 πόντους.

Ο Ντένι Αβντίτζα έβαλε 17 από τους 25 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 17 από τους 24 στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς κέρδισαν με 122-108 τους γηπεδούχους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Τζέραμι Γκραντ ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε 22 πόντους, καθώς το Πόρτλαντ νίκησε τους Λέικερς για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μετά από έξι ήττες στις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Ο Όστιν Ριβς είχε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση με 41 πόντους για τους Λέικερς, και έχει σκοράρει 92 πόντους τις δύο τελευταίες νύχτες. Ο Ριβς είχε 51 πόντους, ρεκόρ καριέρας, στη νίκη με 127-120 επί των Σακραμέντο Κινγκς εκτός έδρας.

Ρεκόρ καριέρας από τον Λάουρι Μάρκανεν με 51 πόντους, που πήρε επίσης 14 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Γιούτα Τζαζ σε μια νίκη με 138-134 στην παράταση επί των Φοίνιξ Σανς, στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Ο Μάρκανεν ευστόχησε σε 17 από τις 17 βολές, συμπεριλαμβανομένης μιας καθοριστικής για τον αγώνα 1,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, στο δρόμο για τον τέταρτο αγώνα της καριέρας του με 40 πόντους, αφού σκόραρε 38 εναντίον των Κινγκς τα Σάββατο. Ευστόχησε επίσης σε 6 από τα 13 τρίποντα. Ήταν ο πρώτος αγώνας με 50 πόντους στην κανονική περίοδο για παίκτη των Τζαζ από τον Καρλ Μαλόουν το 1998.

Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα είχε 25 πόντους, τους περισσότερους στον αγώνα, ο Μόουζες Μούντι τους 12 από τους 20 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς νίκησαν τους φιλοξενούμενους Μέμφις Γκρίζλις με 131-118.

Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι σημείωσε 23 πόντους. Ο Τζίμι Μπάτλερ III σημείωσε 20 και ο Στίβεν Κάρι πρόσθεσε 16 για τους Ουόριορς, οι οποίοι προηγήθηκαν μόλις με 70-68 στο τρίτο λεπτό της τρίτης περιόδου.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 13 από τους 23 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο, βοηθώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να παραμείνουν αήττητοι επικρατώντας με 101-94 εκτός έδρας επί των Ντάλας Μάβερικς. Οι Θάντερ προηγήθηκαν με 22 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά οι Μάβερικς πλησίασαν, πριν η Οκλαχόμα Σίτι σταθεροποιηθεί επιθετικά στο τέλος.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 35 πόντους και οι φιλοξενούμενοι Κλίβελαντ Καβαλίερς πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας των Ντιτρότ Πίστονς με 116-95.

Ο Μίτσελ είχε 13/18 σουτ εντός πεδιάς και 7/8 σουτ στις βολές. Ο Τζάρετ Άλεν πρόσθεσε 20 πόντους και επτά ριμπάουντ, ενώ ο Ίβαν Μόμπλι συνέβαλε με 15 πόντους, 11 ριμπάουντ, πέντε ασίστ και τρία μπλοκ.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά σημείωσε 24 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και δύο καλάθια στο τέλος, βοήθησαν τους γηπεδούχους Σαν Αντόνιο Σπερς να νικήσουν τους Τορόντο Ράπτορς με 121-103.

Είναι η πρώτη φορά από τη σεζόν 2017-18 που οι Σπερς ξεκίνησαν μια σεζόν με τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Ο Άνφερνι Σάιμονς σημείωσε 25 πόντους, ηγούμενος έξι διψήφιων σκόρερ της Βοστώνης, και οι φιλοξενούμενοι Σέλτικς πέτυχαν την πρώτη τους νίκη της σεζόν, νικώντας τους -χωρίς νίκη- Πέλικανς Νέας Ορλεάνης με 122-90.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσε 18 πόντους, ο Λούκα Γκάρζα είχε 16, οι Τζέιλεν Μπράουν και Τζος Μινότ είχαν από 15 ο καθένας και ο Ντέρικ Γουάιτ 11 για τους Σέλτικς, οι οποίοι νίκησαν τους Πέλικανς για ένατη συνεχόμενη συνάντηση.

Ο Άιο Ντοσούνμου σημείωσε 21 πόντους, τους περισσότερους στην ομάδα, και οι Τζος Γκίντεϊ και Νίκολα Βούτσεβιτς σημείωσαν double-double, οδηγώντας τους γηπεδούχους Σικάγο Μπουλς σε μια νίκη με 128-123 εναντίον των Ατλάντα Χοκς.

Οκτώ παίκτες, ο υψηλότερος αριθμός πόντων στη σεζόν, σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων για τους Μπουλς, οι οποίοι ξεκίνησαν με 3-0.

Ο Τάρι Ίσον σημείωσε 22 πόντους, ενώ ο Άλπερεν Σενγκούν πρόσθεσε 21 για να δώσει ώθηση σε μια ισορροπημένη επίθεση για τους Χιούστον Ρόκετς, οι οποίοι νίκησαν τους φιλοξενούμενους Μπρούκλιν Νετς με 137-109.