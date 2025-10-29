Τροχαίο στη Βάρη: Νταλίκα ανετράπη και συνέθλιψε ΙΧ - Ένας τραυματίας - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Quantcast
Τροχαίο στη Βάρη: Νταλίκα ανετράπη και συνέθλιψε ΙΧ - Ένας τραυματίας - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
11:54, 29/10/2025
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (29/10) στη Βάρη, όταν μια νταλίκα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ντεραπάρισε και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  ο οδηγός της νταλίκας φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί και να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο.

Τραυματίστηκε ο οδηγός της νταλίκας

Σύμφωνα με το notia.gr, το τροχαίο έγινε στον παράδρομο της Λεωφόρου Ευελπίδων, στο ρεύμα προς Βούλα, έξω από βενζινάδικο, ενώ έχει τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός της νταλίκας.

 

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική ενώ τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, διερευνά το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Δείτε βίντεο:

 

