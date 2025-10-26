Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP της Μαλαισίας – Με ελικόπτερο στο νοσοκομείο δύο αναβάτες - BINTEO - Real.gr

Από ένα σοβαρό ατύχημα στιγματίστηκε το MotoGP της Μαλαισίας.

Στον γύρο σχηματισμού του Moto 3, ο Χοσέ Αντόνιο Ρουέδα έπεσε με ταχύτητα πάνω στον Νόα Ντέτγουιλερ, με αποτέλεσμα αμφότεροι να τραυματιστούν.

Η διαδικασία διακόπηκε και αμέσως ελικόπτερο μπήκε στην πίστα για την αεροδιακομιδή των δύο αναβατών στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως αμφότεροι είχαν τις αισθήσεις τους και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Παρά τη σοκαριστική σύγκρουση, οι διοργανωτές αποφάσισαν να διεξαχθούν κανονικά οι αγώνες, απλώς με μια μικρή τροποποίηση του προγράμματος.

💔 El accidente de Jose Antonio Rueda con Noah Dettwiler. No entiendo cómo después de algo así se puede llegar a correr una carrera. Desde aquí solamente quiero mandar mi mas sincero cariño la familia de los dos pilotos, espero que salga todo bien.🤞🏽pic.twitter.com/iNe3oCmi3g — Pole (@SrPole_) October 26, 2025

Θρίαμβος του Αλεξ Μάρκεθ στην Μαλαισία

Ο Ισπανός αναβάτης, Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος έχει εξασφαλίσει την δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, πίσω από τον αδελφό του Μαρκ (σ.σ. έχει κατακτήσει τον τίτλο), επικράτησε σήμερα (26/10) στο Γκραν Πρι Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο αναβάτης της Ducati-Gresini τερμάτισε μπροστά από τον συμπατριώτη του Πέδρο Ακόστα (KTM), ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή του στην κατηγορία elite. Ο Τζόαν Μιρ (Honda), παγκόσμιος πρωταθλητής του 2020, συμπλήρωσε το… ισπανικό βάθρο στο τέλος αυτού του 20ού γύρου (από τους 22) της σεζόν.

Εκκινώντας από την pole position, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022-2023, Φραντσέσκο Μπανιαϊά, αναγκάσθηκε να αποσυρθεί τρεις γύρους πριν το τέλος, προφανώς αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με την Ducati του ενώ ήταν στην τρίτη θέση του αγώνα.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021, Φάμπιο Καρτάραρο, τερμάτισε πέμπτος με την Yamaha του, ενώ οι τραυματίες Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) και Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), δεν ταξίδεψαν στη Μαλαισία.

Με πληροφορίες από filathlos.gr, AΠΕ-ΜΠΕ