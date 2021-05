Τρόμος στο Ισραήλ - Σε καταφύγιο οι Σφαιρόπουλος, Δέδας, Γεραγωτέλλης

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

Ο Έλληνας τεχνικός μέσω του twitter ενημέρωσε πως είναι ασφαλής μαζί με την γυναίκα του και τα τρία παιδιά του μιας και έγραψε: «Σε αυτές τις στιγμές, όταν τρέχεις στα καταφύγια με τα τρία παιδιά σου και ο ουρανός γκρεμίζεται πάνω από το κεφάλι σου, καταλαβαίνεις ότι το μπάσκετ είναι απλά μια διασκέδαση. Ευχαριστώ όσους από την Ελλάδα και το Ισραήλ επικοινώνησαν με εμένα και με την οικογένειά μου. Είμαστε ασφαλείς. Σας ευχαριστώ».

In these moments, running to bomb shelters with my three little kids and the skies falling over our heads reminds me that basketball is just fun Thanks to everyone from Greece and Israel that reached out to check on me and my family! We safe

TODA RABA, THANK YOU ??????