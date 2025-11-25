Τσάμπι Αλόνσο ενόψει Ολυμπιακού: «Ας ελπίσουμε αύριο να είναι η πρώτη φορά που θα νικήσει στην Ελλάδα η Ρεάλ» - Real.gr

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ξέρω ότι η Ρεάλ δεν έχει νικήσει ποτέ στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε αύριο». Λόγια-μεταξύ άλλων- του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (26/11-22:00), στην 5η αγωνιστική της League phase του Champions League.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε για:

Τι είδους Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να δει: «Χρειαζόμαστε ένα καλό παιχνίδι, για να ξαναγευτούμε τη νίκη. Πρέπει να παίξουμε καλά και να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Είναι ένας σημαντικός αγώνας για την πρόκρισή μας».

Τη διαχείριση των αποδυτηρίων: «Είναι εξίσου σημαντικό με την ποδοσφαιρική πλευρά, την τακτική και τη σωματική δουλειά. Είναι θεμελιώδες, στη Ρεάλ Μαδρίτης όπως και σε κάθε ομάδα».

Εάν δυσκολεύεται να είναι προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης: «Αποδεικνύεται ότι είναι αυτό που περίμενα, μια πολύ απαιτητική δουλειά. Με στιγμές που χρειάζεσαι συγκέντρωση, άλλες που χρειάζεται να αντιδράσεις. Αλλά απολαμβάνω τα πάντα, όλο το πακέτο που συνεπάγεται».

Εάν απολαμβάνει να προπονεί την Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι απαιτητικό, αυτό είναι σαφές. Αλλά σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος προπονητής που πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι καινούργιες καταστάσεις. Πρέπει να ξέρεις πώς να ζεις με αυτές. Έχουμε την απαραίτητη αυτοκριτική. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τους τελευταίους αγώνες. Αλλά βλέπουμε επίσης πού βρισκόμαστε στη La Liga και στο Champions League. Συνδυάζοντας όλα αυτά, το απολαμβάνω, ναι».

Εάν δύσκολο να αντιμετωπίζει αυτούς τους σπουδαίους παίκτες: «Είναι απαιτητικοί, είναι επαγγελματίες. Έχουν τέτοιου είδους καταστάσεις, αλλά αυτές είναι που τους κάνουν αυτό που είναι. Και μετά πρέπει να συνδεθείς μαζί τους».

Εάν η Ρεάλ Μαδρίτης είναι περισσότερο μια ομάδα παικτών παρά μια ομάδα προπονητών: «Νομίζω ότι σε κάθε ομάδα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι παίκτες. Αυτό που είναι καθοριστικό είναι η ποιότητα των παικτών, η στάση τους, το πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι… Τους υποστηρίζουμε και πρέπει να είμαστε εκεί γι’ αυτούς».

Εάν οι παίκτες έχουν τη δύναμη να υπονομεύουν έναν προπονητή: «Πρέπει να έχεις πολύ σεβασμό για τους παίκτες. Δεν θα μιλήσω γι’ αυτό. Ξέρω πώς είναι τα αποδυτήρια, τι πρέπει να περάσεις και πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τον εξωτερικό θόρυβο. Αυτές είναι καταστάσεις που δεν μπορούν να μας κάνουν να χάσουμε την εστίασή μας. Τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλαμε, γνωρίζουμε τις συνέπειες, αλλά δεν πρέπει να μας αποσπούν την προσοχή από την πορεία που θέλουμε να ακολουθήσουμε».

Στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι του θύμισαν ότι το 2024, ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League λίγες μέρες πριν η Ρεάλ Μαδρίτης κερδίσει τον 15ο τίτλο της. Σε ποιο βαθμό γνωρίζετε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια από τις λίγες ομάδες που έχουν κερδίσει και το Youth League και ευρωπαϊκό τίτλο ανδρών την ίδια σεζόν.και τον ρώτησαν τι γνωρίζει για τον αντίπαλό του: «Δεν γνώριζα τον τίτλο του Youth League, αλλά γνώριζα για το Conference League. Δεν παρακολουθώ τον Ολυμπιακό μόνο επειδή παίζουμε εναντίον του. Τους παρακολουθώ επειδή έχω μεγάλο σεβασμό για τον Μεντιλιμπάρ και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Μεντιλιμπάρ είναι ένας σπουδαίος προπονητής που παίζει ένα πολύ έντονο στυλ ποδοσφαίρου και επιτέλους λαμβάνει την αναγνώριση που είχε ήδη στην Εϊμπάρ και σε άλλους συλλόγους, και την οποία τώρα λαμβάνει και στον Ολυμπιακό».

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει παίξει εναντίον του Ολυμπιακού με τη Λίβερπουλ, τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και την Μπάγερν Μονάχου. Τον ρώτησαν εάν γνωρίζει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα: «Το έχουμε συζητήσει. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε αύριο».

Εάν λιγότερο από 100 ημέρες από τον πρώτο αγώνα της σεζόν η δουλειά του ήδη αμφισβητείται: «Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, καθώς και τη θέση στην οποία βρισκόμαστε στη La Liga και στο Champions League. Αυτό που με ανησυχεί είναι τι θα συμβεί στο Valdebebas ή αύριο στο γήπεδο, και δεν δίνω σημασία στα υπόλοιπα».

Τη διαχείριση των αποδυτηρίων: «Όλες οι εμπειρίες βοηθούν, και το να γνωρίζεις αυτούς τους σπουδαίους παίκτες που είχαν αυτή τη φιλοδοξία σε βοηθάει σε αυτή τη στιγμή που η θέση μου είναι διαφορετική. Αλλά το ένστικτο που πρέπει να έχεις για να διαχειρίζεσαι τα αποδυτήρια δεν είναι τόσο διαφορετικό».

Εάν έχει δεχθεί μηνύματα από το σύλλογο: «Δεν είναι απαραίτητο. Μίλησα με τον πρόεδρο σήμερα το πρωί, και μιλάω επίσης με τον Χοσέ Άνχελ. Οι καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις είναι αυτές που μας κρατούν συνδεδεμένους».

Την αλλαγή που απαιτεί χρόνο: «Είναι μια διαδικασία. Κάθε αλλαγή απαιτεί χρόνο. Κάθε διαδικασία δεν συμβαίνει αμέσως, και αν κοιτάξουμε τους τρεις τελευταίους αγώνες, υπάρχουν πράγματα που δεν μου άρεσαν, και τα έχουμε συζητήσει. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω, έχουμε κάνει και μερικά καλά πράγματα. Δεν ήμασταν συνεπείς σε ορισμένες φάσεις του παιχνιδιού, και γι’ αυτό είχαμε κακούς αγώνες. Αλλά τώρα είναι αύριο».

Εάν νιώθει ότι η ομάδα δυσκολεύεται να κατανοήσει το μήνυμά του: «Καθόλου. Αυτό που συζητάμε είναι πολύ ξεκάθαρο, δεν αλλάζει και τόσο πολύ από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι ποδόσφαιρο, άλλωστε».