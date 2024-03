Τσάβι: «Ακόμη κι αν η Μπαρτσελόνα δεν βρει τον διάδοχό μου, εγώ δεν θα παραμείνω»

Παρόλα αυτά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (03/03, 22:00), ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο πως ο Ζοάν Λαπόρτα του έχει ζητήσει να μείνει ακόμη ένα χρόνο στους «μπλαουγκράνα».

Ωστόσο, ο Τσάβι ήταν ξεκάθαρος λέγοντας πως: «Δεν υπάρχει αλλαγή στην απόφασή μου, ακόμη κι αν ο σύλλογος δεν βρει τον κατάλληλο προπονητή για τη νέα σεζόν».

?????| Xavi: “If the club doesn’t find a suitable coach would I change my decision? No, as I said before there’s no change in my decision.” #fcblivepic.twitter.com/QaUMUqEKzK