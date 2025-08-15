Τσέλσι: Δίνει μερίδιο των μπόνους από το Παγκόσμιο συλλόγων στις οικογένειες των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα - Real.gr

Η Τσέλσι έκανε γνωστό, σύμφωνα με το «The Athletic», ότι θα δώσει μερίδιο από τα μπόνους των παικτών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων στις οικογένειες των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα.

Ο σύλλογος του δυτικού Λονδίνου στέφθηκε πρωταθλήτρια του πρόσφατα διευρυμένου τουρνουά της FIFA τον Ιούλιο, νικώντας την Παρί Σεν Ζερμέν με 3-0 στον τελικό στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ. Η επιτυχία τους στο τουρνουά απέφερε στον σύλλογο περίπου 114,6 εκατομμύρια δολάρια (98,22 εκατομμύρια ευρώ).

Ο 28χρονος Ντιόγκο Ζότα, διεθνής Πορτογάλος επιθετικός της Λίβερπουλ και ο 25χρονος αδελφούς του, Αντρέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πεναφιέλ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο, γύρω στη 2:30 (ώρα Ελλάδας) στις 3 Ιουλίου, στην Ισπανία, στην επαρχία Ζαμόρα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια.

Το όχημα που επέβαιναν οι δύο τους, μετά από σκάσιμο του λάστιχου, όπως αναφέρουν ΜΜΕ, βγήκε από τον δρόμο, και προκλήθηκε πυρκαγιά. Σύμφωνα με μάρτυρες που κάλεσαν το 112, το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, οι οποίες επεκτάθηκαν και στη γύρω βλάστηση.