Τσέριν: «Αυτό που μας λείπει είναι το δεύτερο γκολ» - Real.gr

Στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα τα παιχνίδια του, κυνηγώντας με την ίδια ένταση και δεύτερο γκολ για να «κλειδώνει» τις νίκες, αναφέρθηκε ο Άνταμ Τσέριν σε δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Ο διεθνής Σλοβένος μέσος του «τριφυλλιού» μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι και το pregame της εκπομπής SportShow, για το… επαναλαμβανόμενο λάθος των «πράσινων» στα προηγούμενα ματς, αλλά και σ’ αυτά που θα πρέπει να αλλάξει άμεσα ο Παναθηναϊκός για να σταματήσει να χάνει βαθμούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Άνταμ Τσέριν στο συνδρομητικό κανάλι:

-Άνταμ όταν κάτι επαναλαμβάνεται, παύει να είναι σύμπτωση. Δεχθήκατε γκολ στο τέλος με τον Λεβαδειακό, το ίδιο ουσιαστικά έγινε τόσο κόντρα στην Κηφισιά, όσο και απέναντι στον Ολυμπιακό. Συνέβη στο τελευταίο εικοσάλεπτο απέναντι και στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Η δική σου ερμηνεία για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, ποια είναι;

«Νομίζω πως αν δεις το παιχνίδι απέναντι στους Ιγκλς, τα πρώτα 60’ -70’ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του. Αμύνονταν χαμηλά και προσπάθησαν να κάνουν κάποιες αντεπιθέσεις, αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είχαμε καλή rest defence, καλό counter pressing, οπότε δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει κινδύνους για γκολ. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το διατηρήσουμε αυτό και στα 90’, γιατί σ’ αυτό το επίπεδο η συγκέντρωση πρέπει να υπάρχει σε όλο το ματς. Από το πρώτο λεπτό, μέχρι τις καθυστερήσεις. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, γιατί διαφορετικά στο ποδόσφαιρο μπορεί σε ένα ή σε δύο λεπτά, η κακή συγκέντρωση ν’ αλλάξει όλο το παιχνίδι. Οπότε δεν πρέπει να το αφήνουμε να συμβεί, γνωρίζουμε πως έχουμε χάσει ήδη πολλούς βαθμούς και δεν υπάρχει χώρος για άλλα λάθη. Θα προσπαθήσουμε αύριο (σ.σ. σήμερα) να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να εξασφαλίσουμε τη νίκη στην έδρα ματς».

-Στο ματς που έρχεται με τον Ατρόμητο θα αντιμετωπίσετε μια γνώριμη κατάσταση. Όπως ουσιαστική αγωνίστηκε η ολλανδική ομάδα και ο Παναιτωλικός, θα σας περιμένει, θα αμυνθεί και θα ψάξει τις στιγμές του στην αντεπίθεση. Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να διασπάτε ευκολότερα τέτοιες άμυνες;

«Συμφωνώ με αυτό που είπες. Νομίζω πως δεν είναι σύμπτωση όταν συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και βεβαίως είναι κάτι που πρέπει ν’ αλλάξουμε αμέσως. Νομίζω ότι το κοινό στοιχείο σ’ αυτά τα παιχνίδια είναι πως παίζουμε καλά, πετυχαίνουμε γκολ, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο και αυτό που μας λείπει είναι αυτό το δεύτερο γκολ, που φυσιολογικά θ’ αλλάξει το ματς. Επίσης θα σταματήσει τους αντιπάλους εντελώς. Αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, να πετύχουμε το δεύτερο γκολ για να μετατρέψουμε τα παιχνίδια ευκολότερα για εμάς. Στη συνέχεια όπως είπα, τα πράγματα επαναλαμβάνονται, δεχόμαστε γκολ το οποίο είναι σίγουρα κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Θα πρέπει να το αλλάξουμε αμέσως, διαφορετικά χάνουμε πολλούς βαθμούς».

Κ. Γουλής