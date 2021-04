Τσίπρας: Απληστία των ισχυρών και του χρήματος η κίνηση 12 πλούσιων ομάδων να ιδρύσουν κλειστή λίγκα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως σχολιάζει, «συνεπώς, το θέμα σήμερα δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά ο κόσμος που ζούμε».

«Ο κόσμος που οφείλουμε να αλλάξουμε. Πολεμώντας την απληστία με τη συμμετοχή και τη δημοκρατία. Στην καθημερινότητά μας, στην πολιτική, στον πολιτισμό, στο ποδόσφαιρο. Παντού!», συμπληρώνει και καταλήγει: «Να μην αφήσουμε τις τύχες μας και τον κόσμο στα χέρια εκείνων που βάζουν τα κέρδη πάνω από τη ζωή».

Football is a beautiful game. A game by the people, for the people. Treating it like a never-ending corporate profit machine hurts the sport, its history and the fans.