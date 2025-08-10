Τσιτσιπάς: Ο πατέρας μου είναι σπουδαίος άνθρωπος - Real.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τη νέα φάση συνεργασίας με τον πατέρα του, Απόστολο, αμέσως μετά τη νίκη του στην πρεμιέρα του τουρνουά του Σινσινάτι, απέναντι στον Ούγγρο Φαμπιάν Μαροζάν, με 7-6(3), 6-2.

«Είναι υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα. Είναι από αυτά τα πράγματα που τίποτα δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Έχουμε δουλέψει μαζί για τόσα χρόνια και δημιουργήσει υπέροχες αναμνήσεις. Φυσικά, η σχέση πατέρα-γιου μπορεί να είναι και περίπλοκη κάποιες φορές, δεν το αρνούμαι», τόνισε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών και πρόσθεσε:

«Είχαμε καλές στιγμές, αλλά και κακές, παρεξηγήσεις, δυσκολίες στην επικοινωνία σε κάποια θέματα ή τρόπους. Αλλά δεν είμαστε τέλειοι προσπαθούμε να το βρούμε. Έχω υπάρξει πολύ ανοιχτός μαζί του, ποτέ δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να είναι τόσο ειλικρινής μαζί του.

Είναι σημαντικό για εμένα να αναπτύξω αυτή τη συνήθεια και να γίνω καλύτερος στην επικοινωνία μαζί του. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λύσουμε μαζί. Είναι σπουδαίος άνθρωπος μου επέτρεψε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα όχι μόνο ο τενίστας, αλλά ο Στέφανος. Υπάρχουν πολλά που του οφείλω. Θέλω πραγματικά να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαχρονικό, κάτι που να μείνει αξέχαστο στην καριέρα μου και στις στιγμές μας έξω από το γήπεδο».