Τσιτσιπάς: Το... τρολάρισμα για την μετακόμιση Τζόκοβιτς στην Αθήνα - Real.gr

Με χιούμορ σχολίασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις πληροφορίες για την μετακόμιση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αθήνα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται πως επιλέγει την Ελλάδα ως νέα βάση για την οικογενειακή του ζωή. Σύμφωνα με τα όσα έχουν έρθει στη δημοσιοότητα, η σύζυγός του Γέλενα και τα δύο τους παιδιά, Στέφαν και Τάρα, θα μετακομίσουν στην Αθήνα τον ερχόμενο φθινόπωρο, με τον ίδιο να τους ακολουθεί στα διαλείμματα των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Η είδηση δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τον Στέφανο Τσιτσιπά να μην χάνει την ευκαιρία να σχολιάσει την επικείμενη εγκατάσταση του Σέρβου θρύλου του τένις στην Αθήνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, με ανάρτησή του στα social media, αντάλλαξε μια ατάκα γεμάτη χιούμορ με τον Σέρβο, με αφορμή κοινή τους φωτογραφία που δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Wimbledon.

«Νόβακ: Λοιπόν, πότε ανοίγουμε εκείνη την ελληνική ταβέρνα;

Εγώ: Όταν επιτέλους μάθεις να φτιάχνεις τζατζίκι χωρίς να χρησιμοποιείς γιαούρτι σόγιας», έγραψε με χιουμοριστική διάθεση ο Τσιτσιπάς.

Δείτε την ανάρτηση:

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”

Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 24, 2025