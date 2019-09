Τσιτσιπάς: Γι’ αυτό έκλεισα τους λογαριασμούς μου στα social media

Πηγή: filathlos.gr

Λίγες ώρες μετά τα βίντεο που κυκλόφορησαν στο διαδίκτυο και τον έδειχναν να σβήνει τις εφαρμογές του σε Facebook, Twitter, Instagram και Messenger, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για την απόφασή του, αποκαλύπτοντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

«Ο λόγος που αποφάσισα να το κάνω αυτό είναι για να ανανεωθώ, να έρθω πιο κοντά με ανθρώπους που μετράνε για μένα και όχι να είμαι συγκεντρωμένος σε ανθρώπους που δε γνωρίζω, σε ανθρώπους που δεν έχουμε κάποια σχέση.

Κάνοντάς το αυτό θα έχω περισσότερο χρόνο για τους αγαπημένους μου ανθρώπους, τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζομαι περισσότερο. Δε νομίζω να το μετανιώσω, γιατί είναι σαν απεξάρτηση… είναι απεξάρτηση. Είμαι σίγουρος πως θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα, θα μείνω έκπληκτος αν δεν συμβεί αυτό. Δε ζούμε τις στιγμές και αυτό είναι που με τρομάζει – θέλω να είμαι παρών».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Στέφανου στο twitter για τον αυτοαποκλεισμό του: «Είμαι εκτός, ίσως τα πούμε ξανά σε έναν μήνα ή σε ένα χρόνο. Αντίο παιδιά», έγραψε χαρακτηριστικά ο 21χρονος.

I am out, might see you again in a month or a year. Adios muchachos! #SocialMediaDetox