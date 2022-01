Τσιτσιπάς: Άνετα στον 2ο γύρο του Australian Open

Ο Τσιτσιπάς έδειξε ότι έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό τον τραυματισμό στον αγκώνα, που τον οδήγησε πρόσφατα στο χειρουργείο. Στο πρώτο σετ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Σουηδό, αλλά στο δεύτερο είχε κάποια προβλήματα στο σερβίς του, με συνέπεια ο Ιμερ να πετύχει δύο break. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε να χάνει 2-0, προσπέρασε 3-2 και βρέθηκε ξανά πίσω με 4-3, αλλά στο φινάλε πήρε τρία σερί γκέιμ και έφτασε στο 6-4. Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς «έσπασε» νωρίς το σερβίς του αντιπάλου του, έσωσε τέσσερα break points στο 3-2 και «έκλεισε» το ματς με το έβδομο break του.

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Αργεντινός Σεμπάστιαν Μπάες (Νο 88 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος επικράτησε του Ισπανού Αλμπερτ Ράμος-Βινιόλας μετά από πέντε σετ (6-4, 4-6, 6-3, 1-6, 6-2). Ο 21χρονος Μπάες μπήκε μόλις πέρυσι στο επαγγελματικό τουρ και μετέχει για πρώτη φορά στην καριέρα του στο κυρίως ταμπλό ενός γκραν σλαμ.

Excellent Stuff! ??@steftsitsipas wraps up the first set against Ymer, 6-2.@AustralianOpen | #AusOpenpic.twitter.com/7WZ4Feyekq