Τσιτσιπάς: Ο κόσμος του τένις τον υπερασπίστηκε μετά το «κατηγορώ» του CEO της Lacoste για «unfair»

Ο Τιερί Γκιμπέρ, CEO της Lacoste που μεταξύ άλλων είναι χορηγός εταιρεία και του Νόβακ Τζόκοβιτς, εξέφρασε την ενόχλησή του για την αποχώρηση του Τσιτσιπά στο τρίτο γκέιμ του αγώνα με τον Ρούνε. Μάλιστα έκανε λόγο για «unfair» του Τσιτσιπά λίγο μετά τη νίκη του Σίνερ επί του Ρούνε: «Μπράβο στον Σίνερ για τη νίκη του απόψε. Παρά την unfair συμπεριφορά του Τσιτσιπά, έδειξε σε όλους γιατί είναι ένας μελλοντικός πρωταθλητής και ένας αυθεντικός τύπος» έγραψε χαρακτηριστικά.

Hats off to @janniksin for his win tonight. Despite the unfair behaviour of Tsitsipas, he showed to everyone why he is a future champ and an authentic guy.#ATPFinals