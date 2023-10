Τσιτσιπάς: «Ο πατέρας μου ήταν πάντα δίπλα μου, ο κόσμος θα δημιουργεί φήμες» - ΒΙΝΤΕΟ

Ο κόσμος θα προσπαθεί πάντα να δημιουργεί φήμες ή να καταστρέψει αυτό που έχεις με κάποιον που είναι πολύ κοντά σου με κάθε τρόπο, αλλά είναι κάποιος που δεν γίνεται να αποκλειστεί» ανέφερε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια μίλησε για το τέλος της συνεργασίας του με τον Μαρκ Φιλιππούση: «Ο Μαρκ Φιλιππούσης δεν είναι πια μέλος της ομάδας. Ήθελα να δοκιμάσω με έναν προπονητή και να δω πώς θα δουλέψει.

Ήταν λίγο ασυντόνιστο από πολλές πλευρές. Χωρίς την παρουσία του πατέρα μου ένιωσα ότι έχανα μέρος της ταυτότητάς μου ως παίκτη. Δεν μπόρεσα να προσαρμοστώ στους νέους τρόπους ή μεθόδους του Μαρκ, τον οποίο θαύμαζα και μου άρεσε πολύ να βλέπω στην τηλεόραση όταν ήμουν μικρότερος».

"My Dad has always been there" ??@steftsitsipas reveals his father is back on his coaching team - but his partnership with Philippoussis is over...#RolexShanghaiMasterspic.twitter.com/pbRsIslQG0