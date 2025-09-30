Τζάμπολ στη Euroleague: Ξεκίνημα για τους «αιώνιους» - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε - Real.gr

Η πιο ανταγωνιστική, αλλά και διευρυμένη Euroleague των 20 -για πρώτη φορά- ομάδων και των 38 αγωνιστικών στη regular season... αρχίζει!

Και μάλιστα η σεζόν 2025-26 αρχίζει με «διαβολοβδομάδα», η οποία βρίσκει τον Ολυμπιακό να δίνει δύο ματς εκτός έδρας στην Ισπανία, κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:30) και τη Ρεάλ Μαδρίτης (2/10, 21:45), και τον Παναθηναϊκό να έχει δύο διαδοχικά ματς στο μετονομασμένο σε Telekom Center Athens, με την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) και με την Μπαρτσελόνα (30/10, 21:15).

Εξάλλου, στο Telekom Center Athens, θα ολοκληρωθεί η σεζόν με την ανάδειξη της νέας Πρωταθλήτριας Ευρώπης, στις 24 Μαϊου 2026. Ήδη, από πέρυσι (2024-25)…. κρυφός πόθος των Ελλήνων μπασκετόφιλων ήταν να παρακολουθήσουν έναν ελληνικό τελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Τελικά, παρακολούθησαν τον πρώτο ελληνικό «μικρό» τελικό, με τη Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να νικά τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην Etihad Arena και ν’ ανεβαίνει στον θρόνο. Φέτος, που το φάιναλ φορ της Euroleague επιστρέφει για πρώτη φορά στην Αθήνα μετά το 2007 (και τότε είχε διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον τίτλο), δηλαδή 19 χρόνια μετά, κρυφός πόθος είναι ξανά ένας ελληνικός «εμφύλιος» στον τελικό και μάλιστα σε ελληνικό έδαφος.

Ο Ολυμπιακός των τεσσάρων διαδοχικών φάιναλ φορ (2022, 2023, 2024, 2025) και των τριών τίτλων και ο πρωταθλητής Euroleague 2024 των επτά τίτλων και των δύο διαδοχικών φάιναλ φορ βρίσκονται στα φαβορί για την πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης!

Στη γραμμή εκκίνησης, λοιπόν της 26ης επετείου της Euroleague, πρώτης σεζόν με Salary Cap ή πιο σωστά με Competitive Balance Standards (CBS), o Παναθηναϊκός και o Ολυμπιακός, παίρνουν θέση ως φαβορί! Οι δύο ελληνικές ομάδες συγκαταλέγονται στην ελίτ και ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο το περασμένο καλοκαίρι!

Εν συγκρίσει με την περσινή σεζόν, τα νέα πρόσωπα είναι η Ντουμπάι, η Βαλένθια και η κάτοχος του τίτλου του Eurocup 2024 Χάποελ Τελ Αβίβ με προπονητή των Δημήτρη Ιτούδη των δύο τίτλων Euroleague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2016, 2019). Αποχαιρέτησε τη Euroleague η Άλμπα Βερολίνου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Mε νέο σύστημα διεξαγωγής ήδη από τη σεζόν 2023-24, η Euroleague δυσκόλεψε την προσπάθεια των ομάδων, που από φέτος θα είναι 20 (αντί 18) να φτάνουν στα πλέι οφ. Τα Play-In εντάχθηκαν στη διοργάνωση από τη σεζόν 2023-24 και συνεχίζονται. Σε αυτά θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 7 έως 10 με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, διεκδικώντας τα τελευταία δύο «εισιτήρια» για τα πλέι οφ. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο format, ο έβδομος και ο όγδοος της βαθμολογίας θα τεθούν αντιμέτωποι σε μονό αγώνα, με το νικητή να «κλείνει» θέση στα πλέι οφ, όπου θα αναμετρηθεί με τον δεύτερο της κανονικής περιόδου. Ο ένατος και ο δέκατος της κατάταξης θα «μονομαχήσουν» σε ένα και μοναδικό παιχνίδι, με τον ηττημένο να αποκλείεται και τον νικητή να αντιμετωπίζει τρεις ημέρες αργότερα τον ηττημένο του ζευγαριού των θέσεων 7-8 με «έπαθλο» το τελευταίο «εισιτήριο» για τους «8», όπου θα αναμετρηθεί με την ομάδα που θα έχει πετύχει το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Σε κάθε παιχνίδι των Play-In, γηπεδούχος θα είναι η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ στην κανονική περίοδο. Τα play offs (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) κρίνονται στις 3 νίκες (best of five).

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ EUROLEAGUE

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ισπανία) με 11

(1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018, 2023)

Ακολουθούν: ΤΣΣΚΑ Μόσχας: 8, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7, ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 6, ΒΑΡΕΖΕ 5, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3

Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ: ΙΣΠΑΝΙΑ (14 τίτλους)

(11 Ρεάλ Μαδρίτης, 2 Μπαρτσελόνα, 1 Μπανταλόνα)

3η ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 10

7 Παναθηναϊκός: 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024

3 Ολυμπιακός: 1997, 2012, 2013

Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ρωσία)

19 συμμετοχές σε φάιναλ φορ

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΕΛΙΜΙΡ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ ΜΕ 9 ΤΙΤΛΟΥΣ

(1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2017)

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

* ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΤΟΥΔΗΣ: 2 τίτλους Euroleague (2016, 2019)

* ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: 1 τίτλο Euroeague (2013)

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ παρουσιάζει τις 20 ομάδες που παίρνουν θέση στη γραμμή εκκίνησης της Euroleague 2025-26 και τους αριθμούς της διοργάνωσης:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Για το 5ο σερί φάιναλ φορ… και το 4ο αστέρι

Ο Ολυμπιακός παίρνει θέση στο εναρκτήριο τζάμπολ της σεζόν 2025-26 ως ο 3ος της περυσινής διοργάνωσης, με στόχο την παρουσία του σε ένα 5ο διαδοχικό φάιναλ φορ. Οι τέσσερις τελευταίες αποτυχημένες διαδοχικές προσπάθειες σε φάιναλ φορ (Βελιγράδι 2022, Κάουνας 2023, Βερολίνο 2024, Άμπου Ντάμπι 2025) να ράψει το 4ο αστέρι στη φανέλα έχουν πληγώσει διοίκηση, προπονητικό τιμ, παίκτες και φιλάθλους στον Πειραιά, απογοήτευση που μετετράπη σε πείσμα από τους διοικητικούς ηγέτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Μετά τις εράστιες κινήσεις στη μεταγραφική αγορά το καλοκαίρι του 2024, το καλοκαίρι του 2025, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προχώρησε σε λίγες και καλές μεταγραφές, όπως ο Τάισον Ουόρντ, ο Ντόντα Χολ και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τον σύλλογο να αποκτά από την Παρτιζάν τον Γάλλο γκαρντ Φρανκ Νιλικίνα την περασμένη Παρασκευή (26/9) μετά το νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς λίγο πριν το επίσημο τζάμπολ της σεζόν.

Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Εβάν Φουρνιέ παραμένουν τα δύο μεγάλα «αστέρια» του Ολυμπιακού, ενώ ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου στα 35 πλέον χρόνια του, προσφέρει πολλά με την εμπειρία του. Στην άμυνα αποτελεί παίκτη εγγύηση, ενώ είναι πάντα έτοιμος να πετύχει μεγάλα τρίποντα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που πέρυσι δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής αλλά ήταν ο παίκτης «κλειδί» τους τελικούς της GBL με τον Παναθηναϊκό και έκανε ένα εξαιρετικό Ευρωμπάσκετ με τη «χάλκινη» εθνική Ελλάδας είναι πανέτοιμος να δώσει μεγάλα τρίποντα. Εξάλλου, σαν νέες μεταγραφές χαρακτήρισε τον Ντόρσεϊ και τον Τόμας Ουόκαπ ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του 4ου Super Cup στη Ρόδο το περασμένο Σάββατο (27/9). Για τον Ουόκαπ αναφερόταν στα προβλήματα που αντιμετώπισε με τη μέση του την περασμένη σεζόν.

Ο Άλεκ Πίτερς, όπως έδειξε και πέρυσι, αποτελεί πρότυπο επαγγελματία παίκτη και έρχεται «ζεστός» και έτοιμος από τον πάγκο, είτε ως τριάρι είτε ως τεσσάρι.

Η απουσία του Μουσταφά Φαλ πονά τον Ολυμπιακό (χάνει τη σεζόν), αλλά οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Κώστας Αντετοκούνμπο δείχνουν ικανοί να φέρουν εις πέρας τις μάχες σώμα με σώμα στη ρακέτα.

Αυτή τη φορά… δεν επιτρέπονται λάθη στον Ολυμπιακό και από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας… το όραμα είναι σαφές… τίτλος και μόνος τίτλος Euroleague το 2025. Από τη στιγμή που ο Σάσα Βεζένκοφ έκλεισε τα αυτιά του σε προσφορές από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες συμπεριλαμβανομένου του Παναθηναϊκού και επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του τον Ολυμπιακό… θέλει και ο ίδιος να ολοκληρώσει αυτό που δεν κατάφερε το 2023 στο Κάουνας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Για το 8ο «αστέρι» μέσα στο… σπίτι του

Αφού τη σεζόν 2023-24 έκανε τους πάντες να παραμιλούν κατακτώντας τον τίτλο στη Euroleague στο Βερολίνο μετρώντας έντεκα νέους παίκτες, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο φάιναλ φορ πέρυσι (Άμπου Ντάμπι), αλλά η μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ του «Σάρας» του είπε «όχι» στον ημιτελικό, για να τερματίσει 4ος μετά την ήττα του από τον Ολυμπιακό στον «μικρό» τελικό. Οι “back to back” τίτλοι που τόσο ονειρεύονταν στον Παναθηναϊκό δεν ήρθαν. Και τώρα, τη στιγμή που «ανοίγει η αυλαία» της σεζόν 2025-26, στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλος από το να… ράψει το 8ο αστέρι στη φανέλα του, στις 24 Μαϊου 2026, μέσα στο… σπίτι του: το μετονομασμένο ΟΑΚΑ σε Telekom Center Athens, όπου θα διεξαχθεί το φάιναλ φορ της Euroleague.

O «ασημένιος» με την εθνική Τουρκίας στο Ευρωμπάσκετ 2025, Εργκίν Αταμάν, είδε τη διοίκηση να του… φέρνιε τους Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου το περασμένο καλοκαίρι. «Πινελιές» που ολοκληρώνουν ένα ικανότατο ρόστερ «φόβητρο», με τους Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Κώστα Σλούκα, Τσέντι Όσμαν, Ντίνο Μήτογλου, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιουρτσέβεν και Παναγιώτη Καλαΐτζάκη. Εξάλλου, ο «αρχιτέκτονας» των επιτυχιών του παρελθόντος, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, έκανε λόγο για δύο ισάξιες ομάδες, όσον αφορά την πρώτη και τη δεύτερη πεντάδα των «πρασίνων» αυτή τη σεζόν.

Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι κυρίως η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Ο κορυφαίος σέντερ στη Euroleague παραμένει στα «πιτς» και εκτός απροόπτου αναμένεται να επιστρέψει τον Νοέμβριο στην αγωνιστική δράση. Επιπρόσθετα, αγωνία υπάρχει για την επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Λιθουανός μετά από απουσία ενός χρόνου.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 18 ΟΜΑΔΕΣ

Το φετινό πρωτάθλημα της Euroleague, από πλευράς ονομάτων, ποιότητας, ανταγωνιστικότητας, αρχίζει ως το κορυφαίο όλων των εποχών. Πολλές ομάδες ενισχύθηκαν και διεκδικούν μια θέση στο φάιναλ φορ. Στον… Μαραθώνιο των 34ων αγωνιστικών της κανονικής περιόδου, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι Ευρωπαίοι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν τις πιο αμφίρροπες «μάχες» που έχουν δει έως σήμερα.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Euroleague 2025, Φενερμπαχτσέ, με προπονητή τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θέλει να το ξανακάνει, να χαρίσει δηλαδή το τρίτο αστέρι στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης κι ενώ το πρώτο είχε έρθει το 2017, όταν με προπονητή τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και παίκτη τον Κώστα Σλούκα είχε επικρατήσει στον τελικό του Ολυμπιακού, μέσα στην Πόλη. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έγραψε στο Άμπου Ντάμπι το όνομά του στους ανθρώπους που έχουν κατακτήσει τη Euroleague τόσο ως παίκτες όσο και ως προπονητές. H Φενέρ αποχαιρέτησε τον κορυφαίο παίκτη της και MVP τoυ φάιναλ φορ στο Άμπου Ντάμπι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος πέρασε το καλοκαίρι τον Ατλαντικό για λογαριασμό των Φοίνιξ Σανς. Παρελθόν αποτελεί και ο Μάρκο Γκούντουριτς που υπέγραψε στην Αρμάνι Μιλάνο. Στη Φενέρ παρέμειναν οι Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Σκότι Ουίλμπεκιν (επιστρέφει έναν σχεδόν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του), καθώς και οι Ουέιντ Μπάλντγουιν, Μπόνζι Κόλσον, Ντέβον Χολ και Νίκολο Μέλι. Αποκτήθηκαν οι Τάιλεν Χόρτον-Τάκερ, Μπράντον Μπόστον, Μίκα Γιάντουνεν και Αρμάντο Μπακότ

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ: Η Αναντολού Εφές συμπληρώνει 50 χρόνια και με νέο τεχνικό τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ (επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια από το ΝΒΑ διαδεχόμενος τον Λούκα Μπάνκι) θέλει να πετύχει κάτι μεγάλο. Παρελθόν αποτελούν οι Ελάιτζα Μπράιαντ, Νταν Οτούρου και Ντάριους Τόμσον. Αποκτήθηκαν οι Νικ Βάιλερ-Μπαμπ και Αϊζέια Κορντινιέ, Τζόρνταν Λόιντ, Σεμούς Χαζέρ, ο Έλληνας σέντερ Γιώργος Παπαγιαννης, ο Κόουλ Σουάιντερ και ο Κάι Τζόουνς. Εκτός παραμένει ο Βενσάν Πουαριέ. Παρέμειναν οι Σέιν Λάρκιν, Ρόλαντ Σμιτς, Ροντρίγκ Μπομπουά, Πι Τζέι Ντόζιερ και Ερτσάν Οσμανί.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ: Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι, ο Έτορε Μεσίνα και οι παίκτες του παίρνουν θέση στο εναρκτήριο τζάμπολ της Euroleague. Η ιταλική ομάδα ενισχύθηκε στην περιφέρεια με τους Μάρκο Γκούντουριτς, Λορένζο Μπράουν και Κουίν Έλις, ενώ απέκτησε και τους ψηλούς Βλάτκο Τσάντσαρ, Ντέβιν Μπούκερ και Μπράιαν Ντάνστον. Παρέμειναν οι Ζακ ΛεΝτέι, Σαβόν Σιλντς, Νίκο Μάνιον, Λεάντρο Μπολμάρο, Πίπο Ρίτσι, Αρμόνι Μπρουκς και Στέφανο Τόνουτ. Πολλά περιμένει ο Μεσίνα από τον Τζος Νίμπο που στην πρώτη σεζόν του στο Μιλάνο τραυματίστηκε τρεις φορές, με αποτέλεσμα ν’ αγωνιστεί μόλις σε 4 ματς στη Euroleague τη σεζόν 2024-25, ενώ έχασε και το Ευρωμπάσκετ με τη Σλοβενία (νατουραλιζέ).

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ: Όσον υπήρχε η Άλμπα Βερολίνου, η Βιλερμπάν… μπορούσε ν’ αποφύγει την τελευταία θέση. Τώρα όμως που τ’ “Albatros” δεν μετέχουν στη Euroleague, η Βιλερμπάν είναι… φαβορί για την 20ή και τελευταία θέση. Ο Πιερίκ Πουπέ είδε τους Τεό Μαλεντόν, Πάρις Λι, Άντρε Ρόμπερσον και Νιλ Σακό να λένε αντίο. Η απόκτηση του έμπειρου Τομά Ερτέλ, που θα βρίσκεται δίπλα στον Νάντο ντε Κολό κάνουν την περιφέρειά της αρκετά δυνατή. Τη φανέλα της Βιλερμπάν φορούν οι Γκλιν Ουότσον, ο Αρμέλ Τραορέ, ο Ζακ Σέλγιας, ο Μποντιάν Μάσα, ο Σακ Χάρισον, ο Ντέιβιντ Λάιτι, ο Μέλβιν Αζινσά και Έντουιν Τζάκσον.

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Η ομάδα του Ντάνιελ Χάκετ αναζητά να κάνει κάτι καλύτερο εν συγκρίσει με τη «χαμηλή πτήση» της περασμένης σεζόν, όταν τερμάτισε προτελευταία. Μετά την κατάκτηση του 17ου τίτλου πρωταθλήματος Ιταλίας, ο Μαυροβούνιος τεχνικός Ντούσκο Ιβάνοβιτς αποχαιρέτησε τους Τόκο Σενγκέλια, Ουίλ Κλάιμπερν και Ιζαϊά Κορντινιέ και Άντε Ζίζιτς. Το καλοκαίρι μετακόμισαν στην Μπολόνια ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο Λούκα Βιλντόσα, ο Σαλιού Νιάνγκ και οι Αλιού Ντιαρά, Ντέρικ Άλστον και Καρίμ Γιάλοβ. Μαζί με τον Χάκετ, έμειναν οι Ματ Μόργκαν, Αλεσάντρο Παγιόλα, Μόμο Ντιούφ και Νέιθαν Ακέλε.

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ: O Έλληνας τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα, Γιάννης Σφαιρόπουλος, μετά από μία εξαιρετική σεζόν πέρυσι, είπε αντίο στους Φιλίπ Πετρούσεφ, Γιάγκο Ντος Σάντος, Ρόκας Γκεντράιτις, Μίλος Τεόντοσιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς. Οι «ερυθρόλευκοι» ενισχύθηκαν με τον πρώην ΝΒΑερ Ντεβόντε Γκρέιαμ, τους Τάισον Κάρτερ και Τζόρνταν Νουόρα, Σέμι Ότζελεϊ και Τσίμα Μονέκε, καθώς και με τους ψηλούς Εμπούκα Ιζούντου και Χασιέλ Ριβέρο. Στο Βελιγράδι έμειναν οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιαρ, Αϊζέια Κέιναν, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Νίκολα Κάλινιτς, Ντέγιαν Νταβιντόβατς και Τζόελ Μπολομπόι.

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ: Ο Τόμας Μασιούλις ανέλαβε την τεχνική ηγεσία και έφερε στο Κάουνας ικανότατους παίκτες όπως ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και ο Μόουζες Ράιτ από τον Ολυμπιακό, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Μάοντο Λο και ο Ντέιβιντας Σιρβίντας. Στα φόργουορντ ξεχωρίζουν οι Άρνας Μπουτκέβιτσιους, Ίγκνας Μπραζντέικις και Εντγκάρας Ουλάνοβας, αλλά και ο Ντάστιν Σλίβα, ενώ στα σέντερ δίπλα στον Ράιτ αποκτήθηκε και ο Αζουόλας Τουμπέλις.

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Ο Όντεντ Κάτας είδε τον Τζέιλεν Χορντ να παραμένει, ενώ προχώρησε στην απόκτηση του Λόνι Ουόκερ από τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Στους Ισραηλινούς θα αγωνίζονται και οι Οσάι Μπρίσετ και Τζεφ Ντόουτιν. Στη Μακάμπι αγωνίζονται επίσης οι Ταμίρ Μπλατ, Ρομάν Σόρκιν, Μάρτσιο Σάντος και Τι Τζέι Λιφ. Οι Ισραηλινοί θα δίνουν και φέτος στο Βελιγράδι τους εκτός έδρας αγώνες τους.

ΜΟΝΑΚΟ: Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μονακό τον Δεκέμβριο του 2024, την οδήγησε στον τελικό της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, αποκλείοντας πρώτα τη μεγάλη αγάπη του, τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό. Κι αφού κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική στο Ευρωμπάσκετ, ο Σπανούλης θέλει να βρίσκεται στην Αθήνα και στο φάιναλ φορ του 2026 με τη Μονακό. Οι Μάικ Τζέιμς, Νικ Καλάθης, Έλι Οκόμπο, Ματ Στραζέλ, Άλφα Ντιάλο, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και Ντάνιελ Τάις παρέμειναν στους Μονεγάσκους, την ώρα που αποχαιρέτησε ο Έλληνας διεθνής σέντερ Γιώργος Παπαγιάννης (υπέγραψε στην Αναντολού Εφές). Στη Μονακό μετακόμισαν οι Νίκολα Μίροτιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς, οι ψηλοί Κιβάριους Χέιζ και Γιοάν Μακουντού.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Ο τεχνικός της Μπάγερν, Γκόρντον Χέρμπερτ, είδε τους Κάρσεν Έντουαρντς, Ντέβιν Μπούκερ και Νικ Βάιλερ-Μπαμπ να φεύγουν, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το Ευρωμπάσκετ ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις που αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Έμειναν οι Αντρέας Ομπστ, Γιόχαν Φόιγκτμαν, Νιλς Γκιφάι, Όσκαρ Ντα Σίλβα, Ελίας Χάρις και Ζούστους Χόλατς, όπως και ο αρχηγός των Βαυαρών Βλάντιμιρ Λούτσις. Αποκτήθηκαν οι περιφερειακοί Καμάρ Μπόλντουιν, Εξέβιερ Ράταν Μέις και Στέφαν Γιόβιτς, ο Τζαστίνιαν Τζέσαπ, ο Αϊζέια Μάικ και οι «ψηλοί» Ουέινιεν Γκέιμπριελ και Λέον Κράτσερ, καθώς και οι Αλέξα Ραντάνοβ και Ντέιβιντ ΜακΚόρμακ.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Οι Καταλανοί θέλουν να… διαγράψουν την περσινή σεζόν, αφού είδαν τη Μονακό να τους αποκλείει στα playoffs της Euroleague και τη Μάλαγα να σταματάει στα προημιτελικά την πορεία του στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα Ζοάν Πενιαρόγια έφερε από τη Βίρτους Μπολόνια τους Ουίλ Κλάιμπερν και Τόκο Σενγκέλια, ενώ αποκτήθηκαν και οι Μάιλς Νόρις και Μάιλς Κέιλ. Στα γκαρντ έμειναν οι Κέβιν Πάντερ, Ντάριο Μπριθουέλα, Τόμας Σατοράνσκι, Χουάν Νούνιεθ, ενώ επιστρέφει μετά τον σοβαρό τραυματσμό του ο Νίκο Λαπροβίτολα. Παρελθόν αποτελούν οι Τζάστιν Άντερσον και Τζαμπάρι Πάρκερ. Ο Τζοέλ Πάρα και ο Γιαν Βέσελι παραμένουν σταθερές αξίες.

ΜΠΑΣΚΟΝΑ: Η πιο σημαντική αλλαγή στην Μπασκόνια αφορά τον προπονητή της. Τον Πάμπλο Λάσο διαδέχτηκε ο Πάολο Γκαλμπιάτι. Ο Ντόντα Χολ πήγε στον Ολυμπιακό, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στον Παναθηναϊκό, ενώ παρελθόν αποτέλεσαν για την Μπασκόνια το καλοκαίρι και οι Τσίμα Μονέκε και Καμάρ Μπόλντγουιν. Οι Βάσκοι βασίζονται στους Χαμιντού Ντιαλό, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό και Τάντας Σεντεκέρσκις. Το ρόστερ συμπληρώνουν οι Μαρκίς Νόουελ, Μάρκους Χάουαρντ, Ματέο Σπανιόλο, Ρόντιονς Κούρουκς και Κλεμέν Φριτς.

ΠΑΡΙ: Η Παρί ήταν η ομάδα… ευχάριστη έκπληξη της περσινής σεζόν παρουσιάζοντας γρήγορο και ανταγωνιστικό μπάσκετ, αλλά πλέον δεν έχει όρθιο στον πάγκο της τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Σπλίτερ. Ο Τι Τζέι Σορτς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, ο Τάισον Ουόρντ στον Ολυμπιακό, ενώ έφυγαν και οι Μίκα Γιάντουνεν, Κιβάριους Χέιζ, Μάοντο Λο και Κόλιν Μάλκολμ. Οι Ναντίρ Ιφί και Τζάστιν Ρόμπινσον αποτελούν ικανούς σκόρερ. Ο νέος τεχνικός της Φρανσέσκο Ταμπελίνι επέλεξε τους Λαμάρ Στίβενς (αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα λείψει για κάποιο διάστημα), Αμάτ Εμπαγιέ, Ντέρεκ Ουίλις, Ισμαέλ Μπακό, Τζέρεμι Μόργκαν και Τζοέλ Αγιαγί». Η Παρί δεν φαίνεται ικανή να βρεθεί στα Play In τη σεζόν 2025-26.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ: Με πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα τον 18χρονο Φινλανδό που… έκανε τους πάντες να παραμιλούν στο Ευρωμπάσκετ, Μίκα Μούρινεν, και έχοντας αποχαιρετήσει τον Φρανκ Ντιλικίνα (υπέγραψε στον Ολυμπιακό), η Παρτιζάν θέλει να παρουσιαστεί βελτιωμένη εν συγκρίσει με την περσινή σεζόν. Ο Ομπράντοβιτς κράτησε τον βασικό κορμό και πρόσθεσε τον γκαρντ Σέικ Μίλτον και τους φόργουορντ Ντίλαν Οσετκόφσκι και Τζαμπάρι Πάρκερ. Οι Καρλίκ Τζόουνς, Ντουέιν Ουάσινγκτον, Στέρλινγκ Μπράουν, Ίφε Λούντμπεργκ, Ιζαάκ Μπόνγκα και Ταϊρίκ Τζόουνς έχουν στόχο την πρόκριση στα play offs.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Η απουσία από το φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι… αποτέλεσε αποτυχία για την πολυνίκη της διοργάνωσης με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που την απέκλεισε στα πλέι οφ, παίρνοντας γλυκιά εκδίκηση για τα όσα έχει… περάσει από τους Μαδριλένους τα τελευταία χρόνια. Τη νέα σεζόν, τεχνικός της θα είναι ο Ιταλός Σέρτζιο Σκαριόλο που μετά από 10 χρόνια ως Ομοσπονδιακός της εθνικής Ισπανίας, άλλαξε θέσεις με τον Τσους Ματέο (νέος Ομοσπονδιακός της «Φούρια Ρόχα». Η «βασίλισσα» αποχαιρέτησε τον Τζάναν Μούσα. Έφυγαν και οι Χούγκο Γκονθάλεθ, Έλι Εντιαγέ, Εξέβιερ Ράταν-Μέις και Σερζ Ιμπάκα. Στη Μαδρίτη μετακόμισαν οι Τσούμε Οκέκε και Τρέι Λάιλς, ο Τεό Μαλεντόν (τραυματίστηκε πρόσφατα) και ο Ντέιβιντ Κράμερ. Μαζί με τους Ιζάν Αλμάνσα και Γκαμπριέλε Πρότσιντα, η Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει ικανή να επιστρέψει στο φάιναλ φορ, μετά από απουσία ενός χρόνου.

NTOYΜΠΑΙ: Με προπονητή τον Γιούριτσα Γκόλεματς η Ντουμπάι έχει υψηλές βλέψεις στην πρώτη σεζόν της στη Euroleague. Με έτος ίδρυσης το 2023, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πήρε εμπειρία στο Eurocup και κράτησε τους Νέιτ Μέισον, Κλέμεν Πρέπελιτς, Ντανίλο Άντζουσιτς και Ντάβις Μπέρτανς. Την Ντουμπάι επέλεξε ένας τεράστιος παίκτης, ο Τζάναν Μούσα, ενώ και ο Φίλιπ Πετρούσεφ συμφώνησε. Νεοαποκτηθέντες είναι και οι Ντουέιν Μπέικον, Εμφιόντου Καμπενγκέλε και ΜακΚίνλι Ράιτ, Τζάστιν Αντερσον, Αλέξα Αβράμοβιτς, Κέναν Καμένιας και Μαμ Τζαϊτέ, με τον τελευταίο να τραυματίζεται και τον Σερτάκ Σανλί να υπογράφει για να καλύψει το κενό του.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Με τον Πέδρο Μαρτίνεθ στην τεχνική ηγεσία, η Βαλένθια επιστρέφει στη Euroleague. O Ντάριους Τόμσον είπε αντίο στην Αναντολού Εφές και έφτιαξε βαλίτσες για τη Βαλένθια, ενώ αποκτήθηκαν οι ψηλοί Γιανκούμπα Σίμα και Νιλ Σακό, μαζί με τους Ζαν Μοντέρο, Μπρανκού Μπαντιό, Σέρχιο Ντε Λαρέα, Ισάακ Νόγκες και Ίκε Ιρέγκμπου. Παρελθόν αποτελεί ο Κρις Τζόουνς. Πάντως, οι «νυχτερίδες» αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών με τους Μοντέρο, Μπαντιό και Τσάμπι Λόπες-Αροστέγι.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ: Ο Έλληνας τεχνικός των δύο τίτλων Euroleague Δημήτρης Ιτούδης (με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2016 και το 2019) οδήγησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κατάκτηση του Eurocup 2025 και επιστρέφει στη Euroleague. H Χάποελ θα αγωνίζεται στη Σόφια στους εντός έδρας αγώνες της. Η διοίκηση της ισραηλινής ομάδας δεν έδειξε φειδώ στα χρήματα κατά τη μεταγραφική περίοδο και δεν θα ήταν υπερβολή να προβλέψει κανείς πως αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει και στο φάιναλ φορ. Ο Βασίλιε Μίτσιτς, μεγάλος πόθος του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων, επέλεξε τη Χάποελ στην επιστροφή του από το ΝΒΑ. Δίπλα του αποκτήθηκαν οι Ελάιτζα Μπράιαντ, Νταν Οτούρου, Κόλιν Μάλκολμ, Κρις Τζόουνς, Τάιλερ Ένις και Τάι Οντιάσε. Παρέμειναν οι Αντόνιο Μπλέικνι, Ισμαήλ Ουέινραϊτ, Μπρούνο Καμπόκλο, Τζόναθαν Μότλι και Γιαμ Μάνταρ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της σεζόν 2025-26 στη Euroleague έχει ως εξής:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/9 & 1/10/2025)

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου

Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 21:15

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 21:30

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου

Μονακό (Μονακό)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2-3/10/2025)

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ολυμπιακός 21:45

Παρτιζάν (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 21:15

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Μονακό (Μονακό)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπασκόνια (Ισπανία)

Βαλένθια (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισπανία)-Παρί (Γαλλία)

Το πλήρες πρόγραμμα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στη Euroleague για την αγωνιστική περίοδο 2025-26 έχει ως εξής:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1. Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου: Μπασκόνια - Ολυμπιακός 2. Πέμπτη 2 Οκτωβρίου: Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 3. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Ντουμπάι 4. Τρίτη 14 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 5. Πέμπτη 16 Οκτωβρίου: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 6. Παρασκευή 24 Οκτωβρίου: Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός 7. Τετάρτη 29 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Μονακό 8. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου: Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ 9. Παρασκευή 7 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Παρτιζάν Βελιγραδίου 10. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας 11. Παρασκευή 14 Νοεμβρίου: Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός 12. Παρασκευή 21 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός - Παρί 13. Τετάρτη 26 Νοεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 14. Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ 15. Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 16. Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Βαλένθια 17. Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Ολυμπιακός - Βιλερμπάν 18. Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου: Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 19. Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 20. Τρίτη 6 Ιανουαρίου: Φενερμπαχτσέ - Ολυμπιακός 21. Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου 22. Παρασκευή 16 Ιανουαρίου: Παρτιζάν Βελιγραδίου - Ολυμπιακός 23. Τρίτη 20 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 24. Πέμπτη 22 Ιανουαρίου: Αναντολού Εφές - Ολυμπιακός 25. Πέμπτη 29 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 26. Τρίτη 3 Φεβρουαρίου: Ντουμπάι - Ολυμπιακός 27. Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου: Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια 28. Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου: Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 29. Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου: Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός 30. Παρασκευή 6 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 31. Παρασκευή 13 Μαρτίου: Μονακό - Ολυμπιακός 32. Πέμπτη 19 Μαρτίου: Ολυμπιακός - Μπασκόνια 33. Τρίτη 24 Μαρτίου: Βαλένθια - Ολυμπιακός 34. Πέμπτη 26 Μαρτίου: Παρί - Ολυμπιακός 35. Παρασκευή 3 Απρλίου: Βιλερμπάν - Ολυμπιακός 36. Τρίτη 7 Απριλίου: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 37. Πέμπτη 9 Απριλίου: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 38. Πέμπτη 16 Απριλίου: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

2. Παρασκευή 3 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

3. Πέμπτη 9 Οκτωβρίου: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

4. Τετάρτη 15 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

5. Παρασκευή 17 Οκτωβρίου: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός

6. Παρασκευή 24 Οκτωβρίου: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

7. Τρίτη 28 Οκτωβρίου: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

8. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου: Μονακό – Παναθηναϊκός

9. Πέμπτη 6 Νοεμβρίου: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

10. Τρίτη 11 Νοεμβρίου: Παρί – Παναθηναϊκός

11. Πέμπτη 13 Νοεμβρίου: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός

12. Πέμπτη 20 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

13. Τρίτη 25 Νοεμβρίου: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν Βελιγραδίου

14. Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

15. Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

16. Τρίτη 16 Δεκεμβρίου: Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός

17. Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

18. Τρίτη 23 Δεκεμβρίου: Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός

19. Παρασκευή 2 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

20. Τρίτη 6 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

21. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

22. Πέμπτη 15 Ιανουαρίου: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

23. Τρίτη 20 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός – Μπασκόνια

24. Πέμπτη 22 Ιανουαρίου: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

25. Παρασκευή 30 Ιανουαρίου: Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

26. Τρίτη 3 Φεβρουαρίου: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

27. Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου: Παρτιζάν Βελιγραδίου – Παναθηναϊκός

28. Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ

29. Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου: Παναθηναϊκός – Παρί

30. Παρασκευή 6 Μαρτίου: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

31. Πέμπτη 12 Μαρτίου: Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις Κάουνας

32. Παρασκευή 20 Μαρτίου: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

33. Τρίτη 24 Μαρτίου: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός

34. Παρασκευή 27 Μαρτίου: Παναθηναϊκός – Μονακό

35. Πέμπτη 2 Απριλίου: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός

36. Τρίτη 7 Απριλίου: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

37. Πέμπτη 9 Απριλίου: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

38. Παρασκευή 17 Απριλίου: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

Οι ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΙ:

1958: ΑSK ΡΙΓΑ

1959: ASK ΡΙΓΑ

1960: ASK ΡΙΓΑ

1961: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1962: ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ

1963: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1964: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1965: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1966: ΣΙΜΕΝΤΑΛ ΜΙΛΑΝΟ

1967: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1968: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1969: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1970: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1971: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1972: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1973: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1974: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1975: ΙΝΙΣ ΒΑΡΕΖΕ

1976: ΜΟΜΠΙΛΤΖΙΡΤΖΙ ΒΑΡΕΖΕ

1977: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

1978: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1979: ΜΠΟΣΝΑ ΣΑΡΑΓΕΒΟ

1980: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1981: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

1982: ΣΚΟΥΙΜΠ ΚΑΝΤΟΥ

1983: ΦΟΡΝΤ ΚΑΝΤΟΥ

1984: ΜΠΑΝΚΟΡΟΜΑ

1985: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

1986: ΤΣΙΜΠΟΝΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

1987: ΤΡΕΪΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ

1988: ΤΡΕΪΣΕΡ ΜΙΛΑΝΟ

1989: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ

1990: ΓΙΟΥΓΚΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΛΙΤ

1991: ΠΟΠ 84

1992: ΠΑΡΤΙΖΑΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ

1993: ΛΙΜΟΖ

1994: ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ

1995: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

1996: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1997: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1998: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

1999: ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ

2000: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2001: ΚΙΝΤΕΡ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

2001: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σουπρολίγκα)

2002: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2003: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2004: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2005: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2006: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2007: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2008: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2009: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2010: ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2011: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2012: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2013: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2014: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2015: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2016: TΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2017: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

2018: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2019: ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

2020: –

2021: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

2022: ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

2023: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2024: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2025: ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

* Τη σεζόν 2019-20 η Euroleague δεν ολοκληρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ