Τζάμπολ στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας - Real.gr

Η μεγάλη ώρα έφτασε και το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη και το Μαρούσι να ρίχνονται στη μάχη.
Ο πρώτος χρονικά προημιτελικός είναι στις 17:00 ανάμεσα στο Μαρούσι και στον Άρη, ενώ τρεις ώρες (20:00) αργότερα θα διεξαχθεί ο δεύτερος προημιτελικός, όπου οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Allwyn Final 8:
ΤΡΙΤΗ 17/2
17.00 Μαρούσι– Άρης (1)
20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2
17.00 Ηρακλής – Μύκονος (3)
20.00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (4)
ΠΕΜΠΤΗ 19/2
17.00 A’ Ημιτελικός, Νικητής 1-Νικητής 2 (5)
20.00 Β’ Ημιτελικός, Νικητής 3-Νικητής 4 (6)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2
20.00 Τελικός, Νικητής 5-Νικητής 6
ΠΗΓΗ: filathlos.gr