Τζάμπολ στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας - Real.gr

Η μεγάλη ώρα έφτασε και το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Άρη και το Μαρούσι να ρίχνονται στη μάχη.

Ο πρώτος χρονικά προημιτελικός είναι στις 17:00 ανάμεσα στο Μαρούσι και στον Άρη, ενώ τρεις ώρες (20:00) αργότερα θα διεξαχθεί ο δεύτερος προημιτελικός, όπου οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Allwyn Final 8:

ΤΡΙΤΗ 17/2

17.00 Μαρούσι– Άρης (1)

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2

17.00 Ηρακλής – Μύκονος (3)

20.00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (4)

ΠΕΜΠΤΗ 19/2

17.00 A’ Ημιτελικός, Νικητής 1-Νικητής 2 (5)

20.00 Β’ Ημιτελικός, Νικητής 3-Νικητής 4 (6)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/2

20.00 Τελικός, Νικητής 5-Νικητής 6

ΠΗΓΗ: filathlos.gr