Τζέιλεν Μπράουν: Έγινε ο αθλητής με το πλουσιότερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ

Το συμβόλαιο του Μπράουν δεν διαθέτει επιλογή ανανέωσης, ενώ τα χρήματα ανά σεζόν χωρίζονται ως εξής:

2024-2025 $52,368,085

2025-2026 $56,557,532

2026-2027 $60,746,979

2027-2028 $64,936,425

2028-2029 $69,125,872

BREAKING: Boston Celtics star Jaylen Brown has agreed to a five-year, $304 million supermax contract extension with the franchise, per sources. This is the richest deal in NBA history, negotiated by agent Jason Glushon.

Fully guaranteed, with a trade kicker. No player option. pic.twitter.com/MQ6NKILY8Q