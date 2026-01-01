Τζέιμς Νάναλι για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ: Χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της «αναγέννησης» - Real.gr

Quantcast
22:15, 01/01/2026
Ενθουσιασμένος από τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, δήλωσε ο Τζέιμς Νάναλι, δηλώνοντας «χαρούμενος, που αποτελώ μέρος αυτής της «αναγέννησης».

Όπως είναι γνωστό, λίγο μετά την…είσοδο του 2026 η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού γκαρντ. Υπέγραψε μέχρι το τέλος του 2026, έχοντας αγωνιστεί σε επίπεδο NBA και EuroLeague, έπαιξε τελευταία φορά στην Ευρώπη με την Παρτίζαν (2022-24).

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που θα επιστρέψω στο ελληνικό Πρωτάθλημα, μετά από τόσα χρόνια. Πάει πολύ καιρός από τότε. Δεν το είχα ζήσει στο έπακρο. Αυτή τη φορά, όμως, θα το ζήσω… Προφανώς, έχω ακούσει πολλά για την Ιστορία της ΑΕΚ και για την προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή. Είμαι χαρούμενος, που αποτελώ μέρος αυτής της «αναγέννησης». Είμαι έτοιμος να φέρω το πάθος μου και την αγάπη μου για το παιχνίδι μπροστά σε όλους σας»!», τόνισε μιλώντας στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ.

