Τζέραρντ: «Ο Οουεν ήταν καλύτερος ως έφηβος από τον Λαμάλ και τον Μπαπέ» - Real.gr

Ο Στίβεν Τζέραρντ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς «ηλεκτρονικούς εγκεφάλους» της γενιάς του και χωρίς αμφιβολία, η άποψη του για τα θέματα που αφορούν στην «στρογγυλή θεά», έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Με αφορμή την δημοσιοποίηση των υποψηφίων για την εφετινή «Χρυσή Μπάλα», ο εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ προκάλεσε αίσθηση με την τοποθέτηση του, καθώς υποστήριξε ότι ο Μάικλ Όουεν, στην ακμή του, ήταν καλύτερος από τον Λαμίν Γιαμάλ ή τον Κιλιάν Μπαπέ.

«Επαιξα μαζί του. Ήταν ένας απίστευτος έφηβος. Θα έλεγα ότι ο Μάικλ Όουεν ήταν ο καλύτερος σε αυτήν την ηλικία. Οσο για τον Λαμίν και τον Μπαπέ, είναι δύο εξαιρετικοί παίκτες. Ομως αμφότεροι, εξακολουθούν να αγωνίζονται για να κερδίσουν τη Χρυσή Μπάλα, ενώ ο Οουεν ήδη έχει μία. Νομίζω ότι πρέπει να σεβασθούμε το γεγονός ότι ο Μάικλ ψηφίσθηκε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο».

Ο Όουεν και ο Τζέραρντ μοιράσθηκαν έξι σεζόν στην Λίβερπουλ σε μια εξαιρετική περίοδο για τους «Reds». Σε ηλικία μόλις 17 ετών, ο Οουεν μπήκε «στα βαθιά» και είχε σημειώσει 40 γκολ σε 79 αγώνες πριν από τα 20ά γενέθλιά του!

Μάλιστα, το tremble της Λίβερπουλ (Λιγκ Καπ, Κύπελλο Αγγλίας, Κύπελλο UEFA) του χάρισε την «Χρυσή Μπάλα» το 2001.