Quantcast
Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σε τρελά κέφια (vid.) –  Μιμούνται τους συμπαίκτες τους σε μια απολαυστική παντομίμα - Real.gr
real player

Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σε τρελά κέφια (vid.) –  Μιμούνται τους συμπαίκτες τους σε μια απολαυστική παντομίμα

13:57, 20/11/2025
Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σε τρελά κέφια (vid.) –  Μιμούνται τους συμπαίκτες τους σε μια απολαυστική παντομίμα

Πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλο οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR; Την απάντηση έδωσαν οι Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που συμμετείχαν σε ένα απολαυστικό challenge του Πάμε Στοίχημα, Μεγάλου Χορηγού της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, που γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου, οι δύο αστέρες της ομάδας έγιναν για λίγο και πάλι παιδιά παίζοντας μια ξεχωριστή παντομίμα.

Αντιγράφοντας τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις των συμπαικτών τους, οι Γκραντ και Σαμοντούροβ χάρισαν άφθονες στιγμές γέλιου.

Δείτε τις απολαυστικές μιμήσεις στο παρακάτω βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

Κατερίνα Καινούργιου για Μις Υφήλιος: «Γίναμε τόσο ρεζίλι…»

16:15 21/11
Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα έρευνα για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς των προβάτων

16:11 21/11
Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο Κοζάνης - Λάρισας εξαιτίας πτώσης βράχων

16:02 21/11
Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

Γαλλία: «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»: Στην κυκλοφορία τον επόμενο μήνα το βιβλίο του Νικολά Σαρκοζί

16:00 21/11
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κρεμλίνο λέει ότι περίπου 5.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εγκλωβιστεί στην περιφέρεια του Χαρκόβου

15:45 21/11
Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

Μαρινάκης σε Ζαχάροβα: Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα πάρει την άδεια κανενός

15:37 21/11
Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

Νέος Κόσμος: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο

15:33 21/11
Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Γυναίκες και παιδιά στη Γάζα έχουν τραυματιστεί από τον ισραηλινό στρατό στη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας

15:30 21/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved