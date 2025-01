Τζοκοβίτς: Απάντησε με... μαγνητική στους δύσπιστούς για τον τραυματισμό του

«Σκέφτηκα να αφήσω αυτό εδώ για όλους τους “ειδικούς” σε αθλητικούς τραυματισμούς», έγραψε ο Τζόκοβιτς φανερά… ενοχλημένος από την αμφισβήτηση γύρω από τον τραυματισμό του.

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB