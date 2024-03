Τζόκοβιτς: «Δεν θα αγωνιστώ στο Miami Open»

Κάτοχος ενός ρεκόρ 24 τίτλων Grand-Slam, ο Τζόκοβιτς δεν θα επιστρέψει τελικά στο Μαϊάμι όπως αναμενόταν για πρώτη φορά από το 2019, έχοντας κατακτήσει εκεί έξι πρώτες θέσεις, για να διεκδικήσει τον πρώτο του τίτλο για τη σεζόν του 2024.

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!