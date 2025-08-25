Τζόκοβιτς και Σαμπαλένκα συνεχίζουν στο US Open - Real.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Αρίνα Σαμπαλένκα, προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο του US Open.

Επιδιώκοντας έναν τίτλο που θ’ αποτελέσει και ιστορικό ρεκόρ (σ.σ. 25ο Grand Slam) ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης δυσκολεύθηκε, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του 19χρονου Αμερικανού, Λίρνερ Τιέν (Νο 50 στον κόσμο).

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο «Arthur Ashe Court» και ο 38χρονος «Νόλε» νίκησε με 6-1, 7-6 (3), 6-2 και θα παίξει με έναν άλλο Αμερικανό, τον Ζάκαρι Σβάιντα (Νο 145) στον δεύτερο γύρο.

Στον πρώτο επίσημο αγώνα του από την ήττα του στον ημιτελικό του Γουίμπλεντον στις 11 Ιουλίου, ο τέσσερις φορές πρωταθλητής του US Open φαινόταν συχνά να δυσκολεύεται σωματικά και να ζητά θεραπεία μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου σετ, καθώς φαινόταν να υποφέρει από φουσκάλες στο πόδι του. «Μακάρι να ήμουν στην ηλικία του Λίρνερ, έχει τα μισά μου χρόνια», αστειεύτηκε ο Τζόκοβιτς στη συνέντευξή του μετά τον αγώνα. «Ήταν σημαντικό να διατηρήσω την ψυχραιμία μου στο τάι μπρέικ του δεύτερου σετ, ένιωσα καλύτερα μετά», πρόσθεσε.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, οι Αμερικανοί Τέιλορ Φριτς (Νο 4) και Μπεν Σέλτον (Νο 6) είχαν εξασφαλίσει πιο εύκολα τη θέση τους στον δεύτερο γύρο.

Ο φιναλίστ του 2024 νίκησε τον συμπατριώτη του Εμίλιο Νάβα (Νο 101) με 7-5, 6-2, 6-3. «Είμαι χαρούμενος που βγήκα νικητής σε αυτό το σφιχτό πρώτο σετ» εναντίον ενός αντιπάλου που ήταν «επικίνδυνος στον πρώτο γύρο», σχολίασε ο Φριτς σε συνέντευξη Τύπου. Ο Νάβα έχει «καλό σερβίς, χτυπάει την μπάλα πολύ καλά, είναι δύσκολο να τον.. σπάσεις», τόνισε ο αντίπαλός του.

Παράλληλα, η Λευκορωσίδα επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο στο US Open το 2024, άρχισε ιδανικά την υπεράσπιση του τίτλου της νικώντας την Ελβετίδα, Ρεμπέκα Μασάροβα (Νο 108) με 7-5, 6-1. Η Σαμπαλένκα, η οποία προσπαθεί στη Νέα Υόρκη να γίνει η πρώτη παίκτρια από το 2014 που θα κερδίσει το τελευταίο Grand Slam της σεζόν για δύο συνεχόμενες χρονιές, θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα στον δεύτερο γύρο.