Τζολάκης: «Δεν καταφέραμε να κάνουμε τους φιλάθλους λίγο περισσότερο χαρούμενους, είναι περήφανοι σίγουρα» - Real.gr

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ευχαρίστησε τους φίλους του Ολυμπιακού για τη στήριξη στο Λεβερκούζεν, και σχολίασε θετικά την εικόνα του Ολυμπιακού στον επαναληπτικό κόντρα στην Μπάγερ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης:

«Με την παρουσία μας ειδικά στα τελευταία παιχνίδια δείξαμε ότι αξίζαμε να είμαστε σε αυτή τη φάση. Κάποιες λεπτομέρειες στο προηγούμενο ματς δεν μας έδωσαν πολλές ελπίδες. Παλέψαμε ως το τελευταίο λεπτό, αλλά κάποιες λεπτομέρειες δεν μας επέτρεψαν να σκοράρουμε ένα γκολ για να έχουμε ελπίδες. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια οι ομάδες ήταν ισάξιες. Στο πρώτο παιχνίδι σε ένα κακό τρίλεπτο δεχθήκαμε δύο γκολ και η Λεβερκούζεν το διαχειρίστηκε.

Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για τη στήριξη. Δεν καταφέραμε να τους κάνουμε λίγο περισσότερο χαρούμενους. Είναι περήφανοι σίγουρα. Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να είμαστε και του χρόνου στα αστέρια».