Τζολάκης: «Πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη για να προκριθούμε, δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ» - Real.gr

Ο Κωνσταντής Τζολάκης τόνισε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει μια ακόμη νίκη επί του Άγιαξ για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κωνσταντή Τζολάκη:

«Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη για να προκριθούμε. Θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση».

Για το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP: «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ. Καταφέραμε να σκοράρουμε στις λίγες τελικές που είχαμε, βοήθησε στην ψυχολογία, ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ που ήρθε πριν την ανάπαυλα».

Για το αν ήταν απάντηση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Σίγουρα θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Αλλά και να είχαμε προκριθεί δεν νομίζω η εικόνα μας να ήταν διαφορετική. Θέλουμε τόσο πολύ να πάμε στην επόμενη φάση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».