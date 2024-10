Tζορτζ Μπάλντοκ: Οπαδοί της Σέφιλντ τραγούδησαν το σύνθημα του σε παμπ της πόλης - BINTEO

«There’s a Starman, running down the right. His name is Georgie Baldock and he’s f*cking dynamite»… «Υπάρχει ένας Starman που τρέχει δεξιά, το όνομά του είναι Τζόρτζι Μπάλντοκ και είναι δυναμίτης», σε απλή μετάφραση… Το εν λόγω σύνθημα ηχούσε στο «Bramall Lane» κατά την επταετή παρουσία του Μπάλντοκ.