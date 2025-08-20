UCL: Το θαύμα της Πάφου και ο «magic» Τζόλης - Real.gr

Η Πάφος συνεχίζει να «σοκάρει» την ποδοσφαιρική Ευρώπη και έχει βάλει πλώρη για τη League phase του Champions League 2025/26!

Η πρωταθλήτρια Κύπρου πέρασε από το Βελιγράδι με νίκη 2-1 επί του Ερυθρού Αστέρα, με τον Κορέια να ανοίγει το σκορ μόλις στα 39 δευτερόλεπτα και τον Πεπέ να γράφει το 2-0 στο 52΄, τρία λεπτά πριν μειώσει ο Μπρούνο Ντουάρτε. Αυτό που μένει για να ολοκληρωθεί το θαύμα της Πάφου, είναι να διαφυλάξει το υπέρ της σκορ στη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου.

Πολύ πιο βόρεια, στη Γλασκόβη, η Μπριζ έκανε το πλέον αποφασιστικό βήμα για πρόκριση επικρατώντας 3-1 της Ρέιντζερς στο «Άιμπροξ». Ακόμα μία «μαγική» εμφάνιση για τον Χρήστο Τζόλη, κορυφαίο των νικητών, με συμμετοχή στα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του. Με το ίδιο σκορ νίκησε εκτός έδρας η Καραμπάγκ τη Φερεντσβάρος και μοιάζει έτοιμη να επιστρέψει στα «αστέρια» μετά από 7 χρόνια.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19/8

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 1-3

(30΄ Βάργκα – 50΄ Γιάνκοβιτς, 67΄ Μεντίνα, 84΄ Κουρμπανλί)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Πάφος (Κύπρος) 1-2

(58΄ Ντουάρτε – 1΄ Κορέια, 55΄πεν. Πεπέ)

Ρέιντζερς (Σκωτία) – Μπριζ (Βέλγιο) 1-3

(50΄ Ντανίλο – 3΄ Βερμάντ, 7΄ Σπίλερς, 20΄ Μέχελε)

Τετάρτη 20/8

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 22:00

Σέλτικ (Σκωτία) – Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 22:00

Βασιλεία (Ελβετία) – Κοπεγχάγη (Δανία) 22:00

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 και 27 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση της League phase είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου στο Μονακό.