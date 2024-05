UECL: Ο Ολυμπιακός σκοράρει με τον Ελ Κααμπί και αγκαλιάζει το τρόπαιο - Δείτε LIVE

Συγκεκριμένα ο Τζολάκης θα υπερασπιστεί την εστία του Ολυμπιακού, με τον Ροντινέι να παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Ορτέγκα στο αριστερό. Κάρμο και Ρέτσος θα είναι οι δύο στόπερ των Πειραιωτών.

Στα χαφ ο Ιμπόρα παίρνει φανέλα βασικού και θα πλαισιώνεται από τους Έσε, Τσικίνιο. Όσον αφορά στην επίθεση ούτε εκεί άλλαξε κάτι με Φορτούνη, Ποντένσε και Ελ Κααμπί να ξεκινούν βασικοί.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντλίμπαρ): Τζολάκης, Ρονινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Τσικίνιο, Ιμπόρα, Έσε, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Φορτούνης.

Φιορεντίνα (Βιτσέντζο Ιταλιάνο): Τερατσάνο, Ντοντό, Μιλένκοβιτς, Μαρτίνες Κουάρτα, Μπιράγκι, Μποναβεντούρα, Αρτούρ, Μαντράγκορα, Γκονσάλες, Κουαμέ

