UEFA: Ενός λεπτού σιγή σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι την 1η Μαΐου για τον Πάπα Φραγκίσκο - Real.gr

H UEFA, ως ένδειξη σεβασμού και τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 88 ετών τη Δευτέρα του Πάσχα (21/4), αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλες τις διοργανώσεις της μέχρι την 1η Μαΐου.

Η ανακοίνωση της UEFA:

«Η UEFA θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Αυτού Αγιότητας του Πάπα Φραγκίσκου πριν από την έναρξη των ημιτελικών του UEFA Youth League και του UEFA Women’s Champions League αυτής της εβδομάδας, καθώς και των ημιτελικών των ανδρικών διοργανώσεων συλλόγων μεταξύ 29 Απριλίου και 1ης Μαΐου».

UEFA will hold a moment of silence in memory of His Holiness the Pope Francis before the kick-off of this week’s Youth League and Women’s Champions League semi-finals, as well as our men’s club competition semis taking place 29 April-1 May. pic.twitter.com/pkfsnfOHyE

— UEFA (@UEFA) April 25, 2025