UEFA: Η Ελλάδα πιο κοντά στην Τσεχία και στην 10η θέση - Real.gr

Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Αμστερνταμ επί του Αγιαξ και η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, πρόσθεσε νέους πολύτιμους βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο στην κατάταξη της UEFA και το έφερε ακόμα πιο κοντά στη 10η θέση και στην Τσεχία.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα από τους 44.862 βαθμούς με το διπλό του Ολυμπιακού πήγε στους 45.612 με την Τσεχία να μένει στους 46.325 μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας με 4-1 από την Πάφο και να συνεχίζει με τρεις εκπροσώπους.

Με τη νίκη αυτή το ποδόσφαιρο της χώρας ήρθε ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο και «στρατηγικό» στόχο της κατάκτησης της 10ης θέσης, που θα χαρίσει απευθείας εισιτήριο Champions League στον πρωταθλητή του 2027. Αναλυτικά η βαθμολογία:

09. Τουρκία 48.625 (3/5)

10. Τσεχία 46.325 (4/5)

11. Ελλάδα 45.612 (4/5)

12. Πολωνία 44.625 (3/4)

13. Δανία 40.356 (1/4)

14. Νορβηγία 39.687 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

10η ΘΕΣΗ

——–

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

———–

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

