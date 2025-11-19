UEFA: «Ισχυρή στήριξη σε Λανουά, ΕΠΟ, Γκαγκάτση» - Real.gr

Απόλυτη στήριξη προς τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά και τη διοίκηση της ΕΠΟ παρείχε η UEFA, μετά την επίσκεψης του Μάριου Ηλιόπουλου και του Μηνά Λυσάνδρου στη Νιόν.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απέστειλε γραπτή απάντηση σε σχετικό ερώτημα της ιστοσελίδα novasports.gr στην οποία επισημαίνει τα εξής:

«Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη και τη συνάντηση με τα στελέχη της ΑΕΚ, για την οποία η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) είχε πλήρη ενημέρωση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο κ. Λανουά και οι συνεργάτες του προτάθηκαν από την UEFA στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για να ηγηθούν της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και να επιβλέπουν την ανάπτυξη της διαιτησίας στην Ελλάδα. Η UEFA έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της προς τον πρόεδρο και την ομάδα του στην αποστολή τους.

Η UEFA διατηρεί επίσης την ισχυρή της υποστήριξη προς την ΕΠΟ υπό την ηγεσία του κ. Γκαγκάτση, και συνεργάζονται σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και προτεραιότητες ανάπτυξης. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση για το νέο προπονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων, μέσω του επενδυτικού προγράμματος UEFA Hat Trick.»

ΑΠΕ-ΜΠΕ