UEFA: Οι υποψηφιότητες για τους 8 τελικούς των διοργανώσεων 2028 και 2029 - Real.gr

Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα όλες τις υποψηφιότητες για τη φιλοξενία των τελικών των ηπειρωτικών διοργανώσεων τις σεζόν 2028 και 2029.

«Η UEFA επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει δηλώσεις ενδιαφέροντος από 15 ομοσπονδίες για τη φιλοξενία των τελικών του 2028 και 2029 του UEFA Champions League, του UEFA Europa League, του UEFA Conference League και του UEFA Women’s Champions League. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές. Οι τελικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μαζί με τους φακέλους υποψηφιότητας έως τις 10 Ιουνίου 2026», εξήγησε η UEFA σε ανακοίνωσή της και πρόσθεσε:

«Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA θα ορίσει τις ομοσπονδίες που θα φιλοξενήσουν τους οκτώ τελικούς τον Σεπτέμβριο του 2026. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή των πόλεων υποδοχής για τους τελικούς των συλλόγων της UEFA του 2028 και του 2029 ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου 2025, με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 22η Οκτωβρίου 2025».

Οι υποψηφιότητες:

Τελικός UEFA Champions League

2028

Γερμανία: Μόναχο, Fußball Arena München

2029

Αγγλία: Λονδίνο, Στάδιο Wembley

Ισπανία: Βαρκελώνη, Camp Nou

Τελικός UEFA Europa League

2028

Γαλλία: Λιόν, Parc Olympique Lyonnais ή Παρίσι, Parc des Princes (μόνο μία πόλη και στάδιο υποδοχής θα επιβεβαιωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς)

Ιταλία: Τορίνο, Juventus Stadium

Ρουμανία: Βουκουρέστι, National Arena

Σερβία: Βελιγράδι, National Stadium

2029

Γαλλία: Λιόν, Parc Olympique Lyonnais ή Παρίσι, Parc des Princes (μόνο μία πόλη και στάδιο υποδοχής θα επιβεβαιωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς)

Ιταλία: Τορίνο, Juventus Stadium

Ρουμανία: Βουκουρέστι, National Arena

Τουρκία: Άγκυρα, 19 Mayıs Stadium

Τελικός Conference League

2028

Γαλλία: Λιλ, Stade Pierre-Mauroy

Ουγγαρία: Βουδαπέστη, Puskás Aréna

Ιταλία: Τορίνο, Juventus Stadium

Καζακστάν: Αστάνα, Astana Arena ή Almaty Stadium (μόνο μία πόλη και στάδιο υποδοχής θα επιβεβαιωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς)

Πολωνία: Γκντανσκ, Arena Gdańsk

2029

Φινλανδία: Ελσίνκι, Helsinki Olympic Stadium

Γαλλία: Λιλ, Stade Pierre-Mauroy

Ουγγαρία: Βουδαπέστη, Puskás Aréna

Ιταλία: Τορίνο, Juventus Stadium

Καζακστάν: Αστάνα, Astana Arena ή Almaty Stadium (μόνο μία πόλη και στάδιο υποδοχής θα επιβεβαιωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς)

Πολωνία: Γκντανσκ, Arena Gdańsk

Τελικός Champions League Γυναικών UEFA

2028

Γαλλία: Λιόν, Parc Olympique Lyonnais

Ισπανία: Μπιλμπάο, San Mamés Stadium

Ελβετία: Βασιλεία, St. Jakob Park

Τουρκία: Κωνσταντινούπολη, Ali Sami Yen Stadium

2029

Γαλλία: Λιόν, Parc Olympique Lyonnais

Ιρλανδία: Δουβλίνο, Dublin Arena

Ελβετία: Βασιλεία, St. Jakob-Park

Ουαλία: Κάρντιφ, National Stadium of Galles

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ