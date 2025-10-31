UEFA: Οι υποψηφιότητες για τους 8 τελικούς των διοργανώσεων 2028 και 2029 - Real.gr

«Η UEFA επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει δηλώσεις ενδιαφέροντος από 15 ομοσπονδίες για τη φιλοξενία των τελικών του 2028 και 2029 του UEFA Champions League, του UEFA Europa League, του UEFA Conference League και του UEFA Women’s Champions League. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτικές. Οι τελικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μαζί με τους φακέλους υποψηφιότητας έως τις 10 Ιουνίου 2026», εξήγησε η UEFA σε ανακοίνωσή της και πρόσθεσε:
«Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA θα ορίσει τις ομοσπονδίες που θα φιλοξενήσουν τους οκτώ τελικούς τον Σεπτέμβριο του 2026. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή των πόλεων υποδοχής για τους τελικούς των συλλόγων της UEFA του 2028 και του 2029 ξεκίνησε στις 11 Ιουλίου 2025, με προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 22η Οκτωβρίου 2025».
Οι υποψηφιότητες:
Τελικός UEFA Champions League
2028
Γερμανία: Μόναχο, Fußball Arena München
2029
Αγγλία: Λονδίνο, Στάδιο Wembley
Ισπανία: Βαρκελώνη, Camp Nou
Τελικός UEFA Europa League
2028
Γαλλία: Λιόν, Parc Olympique Lyonnais ή Παρίσι, Parc des Princes (μόνο μία πόλη και στάδιο υποδοχής θα επιβεβαιωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς)
Ιταλία: Τορίνο, Juventus Stadium
Ρουμανία: Βουκουρέστι, National Arena
Σερβία: Βελιγράδι, National Stadium
2029
Γαλλία: Λιόν, Parc Olympique Lyonnais ή Παρίσι, Parc des Princes (μόνο μία πόλη και στάδιο υποδοχής θα επιβεβαιωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς)
Ιταλία: Τορίνο, Juventus Stadium
Ρουμανία: Βουκουρέστι, National Arena
Τουρκία: Άγκυρα, 19 Mayıs Stadium
Τελικός Conference League
2028
Γαλλία: Λιλ, Stade Pierre-Mauroy
Ουγγαρία: Βουδαπέστη, Puskás Aréna
Ιταλία: Τορίνο, Juventus Stadium
Καζακστάν: Αστάνα, Astana Arena ή Almaty Stadium (μόνο μία πόλη και στάδιο υποδοχής θα επιβεβαιωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς)
Πολωνία: Γκντανσκ, Arena Gdańsk
2029
Φινλανδία: Ελσίνκι, Helsinki Olympic Stadium
Γαλλία: Λιλ, Stade Pierre-Mauroy
Ουγγαρία: Βουδαπέστη, Puskás Aréna
Ιταλία: Τορίνο, Juventus Stadium
Καζακστάν: Αστάνα, Astana Arena ή Almaty Stadium (μόνο μία πόλη και στάδιο υποδοχής θα επιβεβαιωθούν κατά την υποβολή της προσφοράς)
Πολωνία: Γκντανσκ, Arena Gdańsk
Τελικός Champions League Γυναικών UEFA
2028
Γαλλία: Λιόν, Parc Olympique Lyonnais
Ισπανία: Μπιλμπάο, San Mamés Stadium
Ελβετία: Βασιλεία, St. Jakob Park
Τουρκία: Κωνσταντινούπολη, Ali Sami Yen Stadium
2029
Γαλλία: Λιόν, Parc Olympique Lyonnais
Ιρλανδία: Δουβλίνο, Dublin Arena
Ελβετία: Βασιλεία, St. Jakob-Park
Ουαλία: Κάρντιφ, National Stadium of Galles
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ