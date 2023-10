UEFA: Δεν θα διεξαχθούν αγώνες στο Ισραήλ μέχρι νεωτέρας

Ζητήθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισραήλ και τις Μακάμπι Χάιφα και Μακάμπι Τελ Αβίβ να προτείνουν εναλλακτικές εγκαταστάσεις/γήπεδα (τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς της UEFA) εκτός της επικράτειας του Ισραήλ, ώστε οι εντός έδρας αγώνες τους να διεξάγονται εκεί για όσο διάστημα η απόφαση αυτή παραμένει σε ισχύ.

Επιπλέον, λόγω της τρέχουσας κατάστασης, η ομάδα Νέων της Μακάμπι Χάιφα απέσυρε τη συμμετοχή της από το Youth League. Έτσι, η UEFA επιβεβαίωσε ότι η ομάδα Νέων της Σπάρτα Πράγας προκρίνεται στον 2ο γύρο του «μονοπατιού» των εγχώριων πρωταθλητών.

Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.

